В Госдуме говорили о бюджете и оценили работу чувашской власти

Москва, , 16:55 — REGNUM Налоговые возможности у региональных бюджетов «крайне слабые». Субъектам «едва хватает денег для того, чтобы выполнять социальные обязательства, выплачивать низкую заработную плату, а об инвестициях приходится забывать». Такое мнение высказали справороссы в Государственной Думе в ходе «правительственного часа» с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и главой Министерства финансов Антоном Силуановым. В качестве негативного примера была приведена Чувашия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в ходе «правительственного часа» депутаты обсудили состояние и совершенствование межбюджетных отношений. Вопросы задали представители всех фракций, при этом выступили два депутата от Чувашии, оба представляют «Справедливую Россию»: глава комитета по финансовому рынку, лидер чувашского отделения Анатолий Аксаков и Олег Николаев. Была приведена в качестве примера ситуация в Чувашии.

Аксаков, выступивший от фракции, начал со своей родной республики, вспомнив 1990-ые годы, когда он работал министром экономики Чувашии:

«Помню тот период, когда бартерная экономика, дефицит денег, но при этом был один большой плюс — доходы, консолидированные налоги распределялись примерно поровну между федеральным бюджетом и региональным бюджетом. Тогда республикой руководил Николай Васильевич Федоров, и мы сообща решали вопросы, связанные с использованием этих денег. Благодаря концентрации ресурсов, смогли задолго до программы «Газпрома» провести сплошную газификацию Чувашской Республики. До большинства населённых пунктов были построены дороги с твёрдым покрытием. Мы субсидирование процентных ставок по ипотеке запустили ещё в 1990 годы, задолго до федеральных решений».

Парламентарий отметил, что таким образом решали социальные задачи и снимали «структурные ограничения», так как «понимали, что инвестируя в экономику, мы создаём будущие доходы, которые будут поступать опять же в наш бюджет».

«В связи с этим, конечно, очень важно, чтобы в регионах этот инвестиционный процесс шёл активно для того, чтобы формировалась соответствующая доходная база. Смотрю сейчас на свою родную Чувашию: самые низкие показатели по инвестициям, за четыре последних года падение инвестиций в два раза, даже более, самая низкая заработная плата и при низкой заработной плате один из лидеров по долгам по этой заработной плате. Конечно, это слабая эффективность работы региональной власти, но в подавляющей части причина этого заключается в том, что налоговые полномочия, налоговые возможности у региональных бюджетов крайне слабые, у них едва хватает денег для того, чтобы выполнять социальные обязательства, выплачивать низкую заработную плату и об инвестициях приходится забывать. А значит, мы в регионах, особенно в дотационных, теряем доходную базу, которая позволила бы наращивать в том числе социальные обязательства этих территорий», — отметил Аксаков, поддержав решение правительства об инвентаризации расходных полномочий регионов, предложенные меры «по повышению трансфертной политики».

Депутат высказал мнение, что «ключевая задача и правительства, и Государственной думы» — распределить «справедливо налоговые полномочия, чтобы доходная база регионов формировалась справедливо, и давала возможность реально свободно действовать региональным руководителям, определяя приоритеты, зачастую они их лучше видят, чем в федеральном центре».

Аксаков также подчеркнул, что «грантовую позицию, грантовый фонд» надо было делать за счёт федерального бюджета, а не региональных, и поддерживать тех, кто обеспечивает экономический рост и повышает налоговый потенциал своего региона.

«Мы по КГН (консолидированная группа налогоплательщиков), когда внедрили, то создали массу проблем, выпадающих доходов оказалось на 65 млрд рублей по консолидированных региональным бюджетам. Опомнились, установили мораторий на применение этой нормы. Сейчас проводится мониторинг ситуации. Но эти 65 миллиардов регионам никто не вернул. Это формирует недоверие региональных властей к федеральным властям, потому что они постоянно что-то меняют, и когда меняются постоянно правила игры, трудно принимать решение об инвестировании в проекты, которые необходимо реализовать в регионе, и которые могли бы принести в будущем доходы», — сказал Аксаков.

Вопросы у справороссов вызывает предложение со следующего года реализовать сокращение предельного дефицита для регионов. Сейчас он 15%, предлагается его сократить до 10%. Учитывая, что это «будет сдерживать опять же инвестиционный процесс». Закредитированность регионов будет способствовать и решение «со следующего года не выдавать бюджетные кредиты»:

«Потом нам придется принимать решение о спасении этих бюджетов с помощью федеральных ресурсов… Зачем такие резкие, жесткие решения принимать, в том числе по выделению бюджетных кредитов? Надо постепенно аккуратно отказываться от этой нормы, поскольку она здорово себя проявила».

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Олег Николаев отметил, что «серьёзные проблемы» с формированием бюджетов во многих регионах ведут к занижению затрат на «важнейшие социальные направления». Также «не принесли окончательных результатов по дифференциации те меры, которые были приняты по централизации определенной части доходов» (по налогу на прибыль и по некоторым акцизам), при этом «эти меры воспринимаются многими так, будто Минфин и правительство забирает источники доходов, а взамен дает бюджетные кредиты». И спросил у Козака, когда планируется достичь «плановых показателей» по дифференциации бюджетов регионов.

«Если речь идет о том, чтобы обеспечить фактическое равенство всех регионов по доходам, по расходам и так далее, то мы никогда этого не достигнем, особенно в условиях нашей страны. Мы должны понимать, что уровень дифференциации уровня экономического развития и соответственно, уровня доходов субъектов Российской Федерации будет всегда, и поэтому мы всегда должны будем заниматься межбюджетным выравниванием через федеральный бюджет. Для этого там проводятся мероприятия, в том числе и дополнительная централизация доходов региональных бюджетов — для того, чтобы более справедливо распределить этот ресурс между территориями», — ответил Дмитрий Козак.

Говоря о снижении расходов на социальную поддержку, он подчеркнул, что «они в модельных бюджетах учтены в полном объеме, но не теоретические расходы», так как «никаких денег, всего ВВП не хватит для того, чтобы закрыть теоретические расходы».