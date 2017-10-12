Минтруд Дагестана счетная палата уличила в многомиллионных нарушениях

Махачкала, , 16:45 — REGNUM Счетная палата Дагестана выявила существенные финансовые нарушения в деятельности регионального министерства труда и социального развития. В отчете контролирующего ведомства, составленного по итогам проверки, указано на неэффективное расходование бюджетных средств по ряду направлений деятельности минтруда, увеличение кредиторской задолженности, незаконные начисления и выплаты отдельным категориям граждан и другие нарушения, пишет РИА «Дагестан»

Так, руководство минтруда допустило увеличение в течение 2016 года кредиторской задолженности ведомства и подведомственных ему государственных учреждений на 765,5 млн рублей. На 1 января 2017 года ее величина составила 2,4 млрд рублей, в том числе по социальным выплатам — 2,2 млрд рублей.

Кроме того, расходятся данные о начислении единовременных выплат ЖКУ, которые полагаются населению в качестве меры соцзащиты. В отчетах, предоставленных в 2016 году управлениями социальной защиты населения муниципальных образований, сумма начисленных ЕДВ оказалась на 218 млн рублей больше, чем в отчетах, сформированных программным комплексом АС «АСП», которое использует минтруд.

Вопиющие факты были вскрыты и в самом процессе начисления выплат отдельным категориям населения. Так, специалистами минтруда было начислено 28 млн рублей субсидий умершим, несуществующим реабилитированным и репрессированным лицам. Еще 10 млн рублей было выплачено педагогам, личности которых не установлены. Без правовых оснований в качестве выплат при рождении и ежемесячных пособий по уходу за ребенком было выдано незаконно еще 49,5 млн рублей.

Неэффективным расходованием бюджетных средств посчитали ревизоры дополнительное выделение 116,2 млн рублей в качестве субсидий 15 подведомственным государственным учреждениям на выполнение государственного задания. Нарушения в министерстве допускались даже при начислении заработной платы. Так, ведомством не был утвержден порядок определения и утверждения штатной численности подведомственным учреждениям, что привело к избыточным расходам в сумме 288,6 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Счетной палаты, о выявленных нарушениях контролирующий орган докладывал еще на своей коллегии в сентябре 2017 года. В настоящее время материалы проверки направлены в правоохранительные органы, главе Республики Дагестан, Народному собранию и правительству.

Напомним, министр труда и социального развития РД Расул Ибрагимов был назначен руководителем ведомства в марте 2017 года. Ранее он работал директором филиала банка РБА в Махачкале. Ибрагимова в Дагестане называли человеком близким к бывшему руководителю Пенсионного фонда России по Дагестану Сагиду Муртазалиеву, который находится в розыске в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о финансировании терроризма и причастности к убийствам.

До Ибрагимова минтруд Дагестана возглавлял Хасбулла Гаджигишиев. Он, проработав в должности министра немногим более года, был освобожден от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу».