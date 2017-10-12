Brexit и экология: Великобритания загоняет автопром в тупик

Лондон, , 18:37 — REGNUM Выход Великобритании из Европейского Союза усложнит работу автомобильной компании Aston Martin, особенно если обе стороны (Великобритания и ЕС — прим.ред.) не смогут обеспечить благоприятные условия для торговли. Об этом заявил исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер, сообщило сегодня, 12 октября, агентство Reuters.

Наш бренд в значительной степени связан с Великобританией, поэтому нам будет сложно рассматривать производство в других местах», — рассказал Палмер.

Однако он отметил, что затраты на Brexit могут быть компенсированы более слабым британским фунтом и способностью клиентской базы Aston Martin поглощать расходы на тарифы.

Энди Палмер также подчеркнул, что одной из проблем компании является необходимость перехода на более экологичные двигатели.

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По его словам, Aston Martin предложит гибридные варианты всех своих моделей и выпустит ограниченную партию из 155 автомобилей RapidE в 2019 году, которые будут служить «испытательным флотом» для разработки будущего поколения электрических автомобилей.

«Мечта о том, что каждое транспортное средство в 2040 году будет электрическим, не осуществится», — прогнозирует Палмер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

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