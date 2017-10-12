Рубль нейтрален

Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль держится нейтрально в парах с иностранными валютами при дешевеющей нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Стабильность рубля на подобном фоне может быть краткосрочной, и уже 12 октября к вечеру у доллара есть шанс подняться до 57,90−58 рублей», — полагает Бодрова.

При этом рынок игнорирует заявления Центробанка РФ о перспективах усиления инфляционного давления.

«Разгон индекса потребительских цен окажет давление на позиции рубля — но пока «россиянина» это совсем не беспокоит», — считает эксперт.

Добавим, 11 октября доллар США торгуется по 57,70 руб. (-0,2%). Евро стоит 68,40 руб. (-0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 13 октября составляют 57,68 руб. за американскую валюту и 68,44 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 6 копеек соответственно.

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