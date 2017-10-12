Комитет рекомендовал Госдуме продлить существование Калининградской ОЭЗ

Москва, , 15:54 — REGNUM Правительственный законопроект, совершенствующий механизм функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Как отмечают авторы законопроекта, его основная цель — повышение качества жизни граждан РФ в Калининградской области и развитие экономического потенциала региона. Для этого, в частности, в правительстве предлагают продлить функционирование ОЭЗ до 31 декабря 2095 года. Кроме того, авторы законопроекта также предлагают установить минимальный размер инвестиций для резидентов ОЭЗ по нескольким направлениям. Так, размер вложений в инвестиционные проекты в области здравоохранения не должны быть ниже 10 млн рублей. Если речь идет о проектах в области разработки компьютерного программного обеспечения и сопутствующих услуг в области информационных технологий, то порог для инвестиций составит 1 млн рублей.

Одно из наиболее важных нововведений законопроекта коснется упрощенного въезда иностранных граждан на территорию Калининградской области. Так, в частности, иностранные граждане, пребывающие в Калининград, смогут оформлять российскую визу в электронной форме. По такой визе иностранцы сегодня могут посещать свободный порт Владивосток. Документ оформляется через интернет и выдается на 30 календарных дней. При этом, находится на территории РФ по такой визе граждане смогут в течение не более 8 дней.

На реализацию мероприятий для упрощенного въезда на территорию Калининградской области иностранных граждан потребуется выделение для ФСБ России дополнительных бюджетных ассигнований в размере 76 млн. рублей в 2018 году на обеспечение технического дооснащения пунктов пропуска через государственную границу РФ, отмечают в правительстве.

При этом при оформлении электронной визы не взимается консульский сбор, поэтому и правительство предлагает не взимать его.

Отменить авторы законопроекта предлагают и утилизационный сбор в отношении транспортных средств, которым менее трех лет. Виды и категории таких транспортных средств определит правительство РФ.