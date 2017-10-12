В Севастополе проведут зачистку от наружной рекламы

Севастополь, , 15:48 — REGNUM Департамент архитектуры и градостроительства правительства заявляет о планах демонтировать все рекламные конструкции, установленные без разрешения. В Севастополе останется всего 400 рекламных носителей наружной рекламы. Об этом на заседании правительства 12 октября заявил директор департамента Александр Моложавенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Завершена работа по созданию новой городской схемы размещения рекламных конструкций. Планируется, что в городе общее количество будет снижено до 400 рекламных конструкций. В схеме заложены различные показатели по типам, расстоянию между ними. Документ находится на согласовании и будет утверждён до 10 ноября», — сказал Моложавенко.

Кроме того, он сообщил, что департаментом выдано 600 предписаний на демонтаж 2071 носителей наружной рекламы. Четверть из них была демонтирована самостоятельно владельцами.

Всего после определения исполнителя департамент намерен снести 400 рекламных плоскостей, в 2018 году — 2,5 тысячи. Добавим, что с украинских времён Севастополь избыточно заполнен всевозможной наружной рекламой.

Попытки заняться демонтажем предпринимал каждый из четырёх предшественников руководителя архитектуры. Однако видимого эффекта, кроме ликвидации крупных вывесок магазинов на зданиях по центральному кольцу города, не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя активизировали борьбу с незаконно установленными торговыми объектами. Сносу подлежат ларьки и палатки, установленные без разрешений и не вошедшие в схему НТО.

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