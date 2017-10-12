Севастопольской медицине вновь закупят дорогостоящее оборудование

Севастополь, , 15:31 — REGNUM Медицинское оборудование на сумму 83 млн рублей для больницы в Балаклаве будет приобретено из средств резервного фонда президента России. Из регионального бюджета оплатят покупку трёх единиц диагностического медоборудования: ядерных магнитно-резонансных томографов (МРТ) и компьютерного томографа (КТ). Постановление об изменении в госпрограмме и распоряжение о заключении госконтракта принято на аппаратном совещании 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Из средств резервного фонда президента России планируется приобрести рентгеновский аппарат, операционный микроскоп, системы навигации (для горбольницы №9) на общую сумму 83 млн рублей», — сообщил директор горздрава Антон Бахлыков.

Отмечено, что изменение в региональную «Программу развития системы здравоохранения города Севастополя до 2022 года» принято «авансом», хотя проект распоряжения о финансировании медицины Севастополя в администрации президента готов, но средства не поступили. «Мы уже три месяца перепиской занимаемся», — отметил губернатор Дмитрий Овсянников.

Как пояснил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев, Севастополь ожидает 225 млн рублей из резервного фонда президента. Для других отраслей документы в стадии подготовки, и после подтверждения лимитов также потребуется корректировка региональных программ.

Кроме того, на заседании правительства принято распоряжении о подписании госконтракта для покупки «тяжелого» медоборудования. «Предусмотрено размещение и приобретение трёх единиц оборудования в соответствии с отдельным поручением губернатора сверх лимитов», — сказал Бахлыков.

Он пояснил, что речь идёт о двух МРТ и одном компьютерном томографе для городских больниц №1 и №5.

«Порядка 54 млн рублей стоит КТ, и порядка 70 млн рублей — МРТ, это ориентировочные цифры. Но установить и подключить технику мы сможем не ранее сентября 2018 года, потому что потребуется подготовить помещения», — пояснил ИА REGNUM директор департамента.

Добавим, что ядерный магнитно-резонансный томограф «Престиж» для горбольницы № 1, стоимостью 81 млн рублей, куплен два года назад по программе модернизации здравоохранения. С тех пор он не оформлен и не подключен из-за разногласий с поставщиком. Таким образом, Севастополь предпочёл закупить новый томограф.

Как сообщало ИА REGNUM, Контрольно-счетная палата Севастополя признала неэффективной исполнение двухлетней программы модернизации здравоохранения.

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Ещё один японский томограф в городской больнице №1 появился в марте 2013 года — в подарок от президента Украины Виктора Януковича. Согласно открытым источникам, средний срок службы такого аппарата составляет 10 лет. В июле 2017 года правительство города приняло решение о списании нерабочего томографа.

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