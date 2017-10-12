Москва, , 15:23 — REGNUM Российская валюта торгуется в небольшом плюсе, отображая динамику остальных развивающихся валют растущих против доллара из-за неоднозначных выводов комитета FOMC касательно дальнейших повышений процентных ставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Национальная валюта чувствует себя увереннее остальных инструментов за счет рекордно низкой инфляции, которая держится на нулевом уровне уже пятую неделю, и сохраняющемуся интересу нерезидентов к отечественному госдолгу», — пояснил эксперт.

Поддержку рублю также будет оказывать налоговый период, чей старт придется на следующий понедельник (16 октября). В рамках него экспортеры должны будут конвертировать около 1,5 млрд рублей выручки.

«Против рубля играет снижение нефтяных котировок, происходящее из-за роста недельных запасов сырья в США по данным Американского института нефти», — считает Мащенко.

12 октября ожидается аналогичный релиз от Управления энергетической информации США, однако, крайне маловероятно, что он принесет какие-то сюрпризы и сможет изменить ситуацию.

«В краткосрочной перспективе отечественной валюте ничего не угрожает и она, в отсутствии внешних шоков, продолжит движение в диапазоне 57,20−58,20 за доллар и 68,10−69,10 за евро», — полагает эксперт.

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