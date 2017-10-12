Глава Севастополя призвал владельцев самим снести незаконные ларьки

Севастополь, , 15:08 — REGNUM Власти Севастополя ускорили процесс демонтажа незаконных торговых конструкций. Сносом объектов занимаются муниципалитеты, департамент городского хозяйства и ГУ потребительского рынка. Об этом говорилось 12 октября в докладах о ходе выполнения сноса незаконно размещенного НТО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Срок утилизации — три месяца. Просьба ко всем, кто незаконно размещает — заранее демонтировать свои объекты. Потому что потом подтвердить право собственности будет невозможно, и фактически, это будет потеря», — обратился губернатор Дмитрий Овсянников к владельцам торговых палаток, получивших уведомление о сносе.

По данным ГУ потребительского рынка и лицензирования, такие уведомления получили 627 собственников, ещё 400 разошлют до конца 2017 года. Демонтаж и перемещение палаток проводят 20 подрядчиков, на эти цели выделено 10 млн рублей из резервного фонда правительства.

Возврат перевезенных на площадку ларьков владельцу возможен в течение трёх месяцев — после оплаты штрафа, возмещения израсходованных из бюджета денежных средств на перевозку и хранение.

«На сегодняшний день только один владелец подал комплект документов. 90% — это от руки написанные вещи, не выдерживающие критики: «отдай, это моё», — высказался глава ГУ Вадим Кирпичников.

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Напомним, что старт активной кампании по очистке города от конструкций, вне утвержденной схемы размещения НТО, был дан 20 сентября. С тех пор на специальную площадку хранения вывезено 148 торговых палаток. Учитывая масштабы работ, для складирования имущества в 2018 году требуется организовать ещё три площадки.

Кроме того, правительство решило устранить нерасторопность комиссии, которая выносила решения о незаконности размещения и последующем демонтаже. Теперь комиссий будет три — в каждом из ответственных департаментов.

Ещё одна инициатива правительства: наделить полномочиями муниципальные органы власти по выявлению незаконных объектов. В настоящее время муниципальные органы несут технические функции — занимаются сносом палаток по решению комиссии.

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«В этом году муниципальным образованиям выделены 7,6 млн рублей для сноса 233 объектов», — сообщил глава департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ Валентин Демидов.

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