У всех автомобилей в России появятся электронные ПТС

Москва, , 14:55 — REGNUM В России установлен порядок введения электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов шасси транспортных средств. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Постановление подготовлено в рамках реализации Соглашения о введении на территории Таможенного союза единых форм паспортов транспортных средств и техники и организации систем электронных паспортов.

Теперь у каждого автомобиля появится свой электронный паспорт. В нем будут содержаться история транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза и до утилизации.

Ведение электронного ПТС будет способствовать защите прав потребителей от недобросовестных поставщиков или продавцов транспортных средств.

Этим же постановлением утверждён порядок введения в России электронных паспортов.

Установлено, что срок присвоения уникального номера электронного паспорта не должен превышать 24 часа после заполнения всех обязательных разделов электронного паспорта уполномоченными органом.

Принятые решения обеспечат регулирование вопросов, связанных с введением электронных паспортов транспортных средств и шасси транспортных средств в России, реализацию обязательств РФв рамках Соглашения о введении на территории Таможенного союза единых форм паспортов транспортных средств и техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года пять стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, приступили к введению электронных ПТС.

Предполагается, что формирование единой базы данных транспортных средств на территории ЕАЭС будет способствовать в том числе снижению рисков, усилению контроля за перемещением техники и осуществлением таможенных пошлин и налогов, а также защитит автомобили от угона и незаконной разборки по запчастям.

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