В Узбекистане придумали наказание для владельцев неблагоустроенных участков

Ташкент, , 14:57 — REGNUM Стимулирующей мерой для владельцев неблагоустроенных участков станет повышенная ставка земельного налога, им придется выплачивать втрое больший налог, передает 12 октября издание Sputnik со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Налоговые органы намерены предъявлять особый счет к владельцам участков, которые были выданы под жилищное строительство и благоустройство жилья. Такая же мера коснется землепользователей, которые без весомых причин не осуществляют посев сельхозкультур.

«Эти нововведения предусмотрены постановлением главы государства «Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель», — говорится в сообщении.

Плательщиками земельного налога в Узбекистане считаются физические лица и дехканские (крестьянские) хозяйства, использующие землю на правах владения или аренды. Текущая ставка налога составляет 0,95% от стоимости земли, предоставленной под ведение хозяйства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана подписал указ, в соответствии с которым фермерские хозяйства страны будут переведены на многопрофильную основу. Тем самым власти республики намерены повысить эффективность сельскохозяйственных работ.

По плану президента, с 2018 года в отношении в собственников и арендаторов земли, в случае ее неэффективного использования, будут применяться «строгие меры ответственности вплоть до прекращения их прав на земельные участки».

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