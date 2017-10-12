В Казахстане вырос объем розничной торговли

Астана, , 15:02 — REGNUM В Казахстане за январе-сентябрь 2017 года объем розничной торговли составил 6,24 трлн тенге (порядка 19,31 млрд долларов США). Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года в тенге и на 20% больше в пересчете на доллары США. Такое значение получилось за счет более низкого среднемесячного курса доллара США к тенге в 2017 году. В соответствии с индексом физического объема рост составляет всего 6,4%. Данные по розничной торговле сегодня, 11 октября, опубликовал Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

«Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре 2017 года приходится на Алма-Ату (28,1%), Астану (12%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области», — передает ведомство.

Розничная торговля по регионам за январь-сентябрь 2017 год, млрд тенге

Регион Сумма Доля Алма-Ата 1 752,66 28,07% Астана 746,82 11,96% Восточно-Казахстанская 585,18 9,37% Карагандинская область 571,21 9,15% Актюбинская область 409,61 6,56% Южно-Казахстанская область 303,95 4,87% Алматинская область 278,90 4,47 Павлодарская область 238,77 3,82% Западно-Казахстанская область 200,65 3,21% Кустанайская область 192,54 3,08% Атырауская область 187,63 3,01% Кзыл-Ординская область 176,77 2,83% Джамбульская область 173,05 2,77% Акмолинская область 161,17 2,58% Северно-Казахстанская область 148,93 2,39% Мангистауская область 115,44 1,85% ВСЕГО: 6 243,30 100% По данным Комитета по статистике министерства нацэкономики Казахстана

В структуре розничного товарооборота основная доля приходится на непродовольственные товары — 63,1% или 3,94 трлн тенге (примерно 0,7 трлн рублей), а доля продовольственных товаров составляет 36,7% или 2,3 трлн тенге (примерно 0,4 трлн рублей).

Наибольшая доля приходится на индивидуальных предпринимателей — 44,4%. Следом за ними идут малые предприятия с долей в 31,8%. На третьем месте находятся крупные предприятия с долей розничного товарооборота в 15,9%, и наименьшую долю занимают средние предприятия с 7,9%.

Наибольший объем розничной торговли зафиксирован в августе 2017 года. Он составил 806,07 млрд тенге (1,94 млрд долларов США), что на 14% больше показателя аналогичного периода 2016 года. При этом наибольший рост был в мае и июле 2017 года — в обоих месяцах розничная торговля выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, на прошлой неделе казахстанцы раскритиковали публичную деятельность министра национальной экономики Тимура Сулейменова и председателя Национального банка Данияра Акишева. Оба пытались переложить ответственность за рост цен на население, утверждая, что именно общественные ожидания усугубляют инфляционные процессы, а также, что цены растут, потому что казахстанцы «спокойно соглашаются с расценками на товары и услуги, которые устанавливают предприниматели».

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