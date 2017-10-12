В Казахстане вырос объем розничной торговли

Астана, 12 октября 2017, 15:02 — REGNUM В Казахстане за январе-сентябрь 2017 года объем розничной торговли составил 6,24 трлн тенге (порядка 19,31 млрд долларов США). Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года в тенге и на 20% больше в пересчете на доллары США. Такое значение получилось за счет более низкого среднемесячного курса доллара США к тенге в 2017 году. В соответствии с индексом физического объема рост составляет всего 6,4%. Данные по розничной торговле сегодня, 11 октября, опубликовал Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.
«Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре 2017 года приходится на Алма-Ату (28,1%), Астану (12%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области», — передает ведомство.
Розничная торговля по регионам за январь-сентябрь 2017 год, млрд тенге
|Регион
|Сумма
|Доля
|Алма-Ата
|1 752,66
|28,07%
|Астана
|746,82
|11,96%
|Восточно-Казахстанская
|585,18
|9,37%
|Карагандинская область
|571,21
|9,15%
|Актюбинская область
|409,61
|6,56%
|Южно-Казахстанская область
|303,95
|4,87%
|Алматинская область
|278,90
|4,47
|Павлодарская область
|238,77
|3,82%
|Западно-Казахстанская область
|200,65
|3,21%
|Кустанайская область
|192,54
|3,08%
|Атырауская область
|187,63
|3,01%
|Кзыл-Ординская область
|176,77
|2,83%
|Джамбульская область
|173,05
|2,77%
|Акмолинская область
|161,17
|2,58%
|Северно-Казахстанская область
|148,93
|2,39%
|Мангистауская область
|115,44
|1,85%
|ВСЕГО:
|6 243,30
|100%
По данным Комитета по статистике министерства нацэкономики Казахстана
В структуре розничного товарооборота основная доля приходится на непродовольственные товары — 63,1% или 3,94 трлн тенге (примерно 0,7 трлн рублей), а доля продовольственных товаров составляет 36,7% или 2,3 трлн тенге (примерно 0,4 трлн рублей).
Наибольшая доля приходится на индивидуальных предпринимателей — 44,4%. Следом за ними идут малые предприятия с долей в 31,8%. На третьем месте находятся крупные предприятия с долей розничного товарооборота в 15,9%, и наименьшую долю занимают средние предприятия с 7,9%.
Наибольший объем розничной торговли зафиксирован в августе 2017 года. Он составил 806,07 млрд тенге (1,94 млрд долларов США), что на 14% больше показателя аналогичного периода 2016 года. При этом наибольший рост был в мае и июле 2017 года — в обоих месяцах розничная торговля выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Напомним, на прошлой неделе казахстанцы раскритиковали публичную деятельность министра национальной экономики Тимура Сулейменова и председателя Национального банка Данияра Акишева. Оба пытались переложить ответственность за рост цен на население, утверждая, что именно общественные ожидания усугубляют инфляционные процессы, а также, что цены растут, потому что казахстанцы «спокойно соглашаются с расценками на товары и услуги, которые устанавливают предприниматели».
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