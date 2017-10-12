В Узбекистане гостиничный сбор для туристов составит 10% от МРОТ

Ташкент, , 14:31 — REGNUM В Узбекистане с иностранных граждан и лиц без гражданства будет взиматься сбор в размере 10% от минимального размера оплаты труда (14 977,5 сум или 107,6 рубля) за каждый день пребывания в гостиницах республики, сообщает 12 октября портал «Подробно.uz».

Отмечается, что об этом говорится в постановлении правительства от 9 октября «О порядке взимания туристского (гостиничного) сбора на территории Узбекистана».

Ранее сбор составлял $2 по курсу Центробанка на момент уплаты. Собранные средства перечисляются гостиницам на счет Фонда поддержки туристской сферы при государственном комитете Узбекистана.

Туристический сбор будет взиматься средствами размещения как за полный день проживания, так и за неполный.

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