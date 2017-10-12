Жители Казахстана стали больше тратить на сотовую связь и интернет

Астана, , 14:31 — REGNUM За девять месяцев 2017 года жители Казахстана потратили на услуги связи 517,6 млрд тенге (89,3 млрд рублей), что превышает показатель предыдущего года на 3%. Данные приводятся в сопоставимых ценах, сообщает портал LS со ссылкой на данные комитета по статистике Казахстана.

При этом объем услуг междугородной и международной телефонной связи с января по май 2017 года вырос на 9,7% и составил 22,2 млрд тенге (3,8 млрд рублей), а объем услуг местной телефонной связи сократился на 6,6% до 30,9 млрд тенге (5,3 млрд) рублей.

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Заметное увеличение объема услуг произошло в секторе широкополосного доступа в интернет — на 12,9% и составило 169,2 млрд тенге (29,2 млрд рублей). На услуги мобильной связи казахстанцы потратили 162,6 млрд тенге (27,9 млрд рублей), что на 1,1% больше показателя 2016 года.

Таким образом, самые крупные траты у жителей Казахстана приходятся на интернет (32,7%), а наименьшие — на междугородную и международную телефонную связь (4,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотовая связь в Казахстане появится даже в малонаселенных пунктах. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев сообщил, что мобильным операторам будет предоставлена возможность пользоваться одной сотовой станцией в малочисленных населенных пунктах.

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