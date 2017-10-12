Налоговое бремя для организаций как источник дохода для бюджета Оренбуржья

Оренбург, , 15:16 — REGNUM В Оренбургской области ищут дополнительные источники доходов. В Законодательное собрание губернатором внесен законопроект, который касается изменений относительно налога на имущество организаций. Ряду категорий организаций планируется повысить налоговую ставку, а также заменить налоговую льготу пониженной налоговой ставкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. И в том, и в другом случае налоговое бремя для оренбургских организаций вырастет в случае принятия законопроекта.

«В целях обеспечения реализации соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ их федерального бюджета бюджету Оренбургской области, мероприятий по устранению с 1 января 2018 года налоговых льгот, не влияющих на стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности с учётом соблюдения принципов адресности и нуждаемости, а также в рамках проведения работ по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Оренбургской области предлагается» ряд изменений в налоговой сфере, говорится в пояснительной записке.

В частности, в планах отмена пониженной ставки по налогу на имущество организаций, осуществляющих передачу в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиям АПК области, приобретённых за счёт средств областного бюджета на условиях финансового лизинга. Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают заменить налоговую льготу на пониженную налоговую ставку в отношении имущества, используемого непосредственно для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции: в 2018 и 2019 годах на 0,3%, в 2020 году — на 0,7%.

Налоговые льготы не будут распространяться на организации, учредителями которых являются Федеральные органы госвласти, госучреждения области, органы законодательной и исполнительной власти региона, органы местного самоуправления муниципальных образований, муниципальные учреждения, религиозные организации, негосударственные и немуниципальные организации, в отношении объектов социально-культурной сферы.

Вместе с тем, сохранятся налоговые льготы для некоммерческих организаций, учредителем которых является РФ. Это объекты социально-культурной сферы, используемые для нужд образования и объекты общественных объединений пожарной охраны. В данном случае льготы намерены сохранить до 1 января 2021 года.

Напомним, что проект областного бюджета на ближайшую трёхлетку сформирован без дефицита: доходная и расходная части запланированы в 2018 году — 71,4 млрд рублей;2019 году — 73,2 млрд рублей и 2020 году — 74,9 млрд рублей. Несмотря на сбалансированной казны глава региона ранее подчеркнул, что министерства должны беречь каждую копейку, взвешенно и рачительно подходить к расходованию бюджетных средств.

Стоит отметить, что принятие законопроекта о налоговых ставках и льготах позволит увеличить доходы бюджета Оренбургской области в 2018 году на 870,6 млн рублей. Самое большое поступление ожидается за счёт отмены налоговой льготы в отношении имущества муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований региона — 453,2 млн рублей.

По оценке специалистов, в 2019 году принятие изменений в законе «О налоге на имущество организаций» приведёт к увеличению доходной части областного бюджета в 2019 году на 1 млрд 170,9 млн рублей, в 2020 году — на 1 млрд 203,9 млн рублей.

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