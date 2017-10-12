На рынки может выйдет совместный бренд «Таджикистан-Узбекистан»

Ташкент, , 14:16 — REGNUM Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать рынки с использованием совместного бренда. Эту идею высказал глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шариф Саид 12 октября на бизнес-форуме в Ташкенте, сообщает «Подробно.uz».

По мнению Шарифа Саида, такое решение позволило бы достигнуть успехов в торгово-экономическом сотрудничестве.

Для достижения поставленной цели глава ТПП предлагает использовать современные методы, чтобы выйти на рынки других стран под совместным брендом «Таджикистан-Узбекистан», используя льготные условия свободных экономических зон.

Он также подчеркнул, что предприниматели Узбекистана, используя потенциал совместного торгово-экономического сотрудничества, могут увеличить инвестиции в экономику Таджикистана.

«Возможности для сотрудничества большие, но они пока не отвечают всем требованиям. В связи с этим мы должны эффективно использовать все ресурсы и возможности, чтобы укрепить торгово-экономические отношения между деловыми кругами наших стран», - добавил Шариф Саид.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 октября, главы ТПП Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о создании делового совета, который призван наращивать торгово-экономического сотрудничества между странами.

Отметим, товарооборот за восемь месяцев 2017 года между странами вырос на 22%. Потепление в отношениях произошли после смены руководства Узбекистана. В частности, страны предпринимают шаги по наращиванию экономического сотрудничества.

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