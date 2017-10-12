Сырный кластер в Подмосковье построят за 300 млн рублей

Дмитров, Московская область, , 14:11 — REGNUM В 2017 году на проектирование инфраструктуры для сырного кластера в Подмосковье направят около 30 миллионов рублей. Об этом сегодня, 12 октября, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, передавало РИАМО.

В 2018 году в создание инфраструктуры кластера планируется инвестировать еще 262 миллиона рублей.

Сырный кластер в Дмитровском районе Подмосковья сможет вместить до десяти предприятий, в том числе крупный завод по переработке сырной сыворотки.

«Сегодня уже порядка четырех-пяти резидентов кластера у нас есть», — уточнил Разин.

Строительство сырного кластера в Московской области начнется в 2018 году.

Планируется, что параллельно с работами по установке инженерных сетей резиденты кластера будут вести проектирование своих предприятий.

По словам министра, выход на площадку резидентов кластера со строительно-монтажными работами планируется в III квартале 2018 года.

Стоит отметить, что земельные участки в сырном кластере будут выделяться резидентам бесплатно. Также им компенсируют затраты на строительство сырных производств.

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Как сообщало ИА REGNUM, территория в Дмитровском районе, выделенная под сырный кластер, составит 17 га. К комплексу планируется подвести всю инфраструктуру, необходимую для создания профильных предприятий по сыру и переработке сырной продукции.

Напомним, в марте 2017 года в Орехово-Зуевском районе Московской области запущено производство итальянского голубого сыра. Сыр «горгонзола», производство которого запустили в Подмосковье, стоит на треть дешевле зарубежных аналогов.

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