В Казахстане завершили модернизацию нефтепровода КТК

Астана, , 14:17 — REGNUM Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил работы по расширению мощности трубопроводной системы на территории Казахстана, сообщает 12 октября LS.

Отмечается, что проект был запущен в 2011 году, пропускная способность КТК до расширения составляла 28,2 млн тонн в год. На сегодняшний день этот показатель составляет уже 54 млн тонн в год. Бюджет проекта составил $5,4 млрд.

По словам генерального директора КТК Николая Горбаня, вводимая станция позволит увеличить долю поставок казахской нефти до 52−60 млн тонн в год. Через КТК, уточнил он, экспортируется около две трети казахской нефти.

Вице-министр Казахстана Гани Садибеков добавил, что до конца 2017 года планируется увеличить объемы добычи нефти до 85 млн тонн в год, а к 2025 году — до 100 млн тонн в год.

Напомним, КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. километров.