В Крыму подсчитывают урон от августовского урагана

Симферополь, , 14:01 — REGNUM На ремонт повреждённой селем инфраструктуры села Щебетовка под Феодосией необходимо не менее 20 млн рублей. Об этом 12 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил новый глава Феодосийской городской администрации Сергей Фомич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, дополнительные трудности создаёт тот факт, что непогода уничтожила ряд бесхозных инфраструктурных объектов.

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«Бесхозная ливнёвка, например, практически уничтожена. Сначала необходимо принять её на баланс, и только потом выделять деньги. Если же дорога находится в муниципальной собственности, то теоретически её можно ремонтировать, ведь сейчас автомобильное сообщение с населённым пунктом затруднено», — отметил Фомич.

Он также подчеркнул, что в целом, по предварительным подсчётам, на восстановительные работы потребуется не менее 20 млн рублей. Администрация Феодосии планирует закончить ремонт до начала зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 августа в районе Судака после сильной грозы произошло схождение селевого потока на жилой сектор, подтопив, в частности, 41 дом, где живут более 200 человек, в том числе 38 детей. Спасатели эвакуировали 76 человек, среди которых было 23 ребёнка.

Кроме того, селевой поток сошёл на участке автодороги Судак — Грушевка в районе села Дачное, буквально «смыв» за пределы дороги полтора десятка автомобилей.

Сель также повредил порядка 80 га виноградников судакского филиала «Массандра».

Уже начались выплаты компенсаций владельцам повреждённых частных домов. Всего их около 40, на это предусмотрен 1 млн рублей.

В сентябре правительство Республики Крым выделило 2,68 млн рублей на оказание финансовой помощи пострадавшим от обильных осадков в восточной части российского полуострова. Тем самым каждый потерпевший за утраченное имущество получит от государства по 50 тыс. рублей.

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