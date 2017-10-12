Передумали: главе Волгоградской области нанимать охрану не будут

Волгоград, , 13:56 — REGNUM Нанимать личную охрану для губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова не будут. Торги, объявленные на днях на сайте государственных закупок, обещали отменить.

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Такое распоряжение дал сам глава региона. Об сегодня, 12 октября, сообщила на заседании Волгоградской областной думы заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Вопрос о предоставлении губернатору охраны намеревался вынести на обсуждение в ходе заседания депутат областного парламента Михаил Таранцов. Однако Лисименко отметила, что необходимости в этом нет, так как заявка уже отозвана, пишет издание V1.ru.

По ее словам, разместившее конкурсные документы на сайте госзакупок должностное лицо «будет наказано».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на сайте государственных закупок был размещён тендер на предоставление услуг по обеспечению безопасности первого лица региона. Конкурс объявило региональное управление делами администрации. За личного телохранителя для губернатора за неполных три месяца работы из бюджета региона планировалось направить более 2,1 млн рублей.

Добавим, в журнале событий закупки сделано всего записи: документ размещён, и единственный поставщик определён. Никаких данных об отмене тендера нет.

Добавим, что от охраны и личного автомобиля тогда ещё врио губернатора Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров отказался сразу после назначения на должность весной 2014 года.