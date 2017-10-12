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Объем промпроизводства в Казахстане за 9 месяцев увеличился на 8%

Экономика

В комитете статистики отметили отрасли с наиболее заметным ростом и спадом

Астана, 12 октября 2017, 13:54 — REGNUM  В Казахстане за девять месяцев 2017 года объем промышленного производства вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится 12 октября в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Рост производства отмечен в добывающих отраслях (добыча нефти, газа, металлических руд и угля), а также в производстве и переработке (продукты питания, нефтепереработка, фармацевтика, металлургия и машиностроение). При этом снижение индекса промышленного производства произошло в производстве табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделиях, электронной и оптической продукции.

Производство отдельных видов продукции в январе-сентябре 2017 года

Произведено
В % к январю-сентябрю2016 г.
Нефть, включая конденсат газовый, млн. тонн64,0112,5
Руды медные, млн. тонн73,5127,8
Мука, млн. тонн3,0109,9
Бензин, млн. тонн2,3106,1
Газойли (топливо дизельное), млн. тонн3,497,0
Портландцемент, млн. тонн7,5102,2
Плоский прокат, млн. тонн2,295,4
Медь рафинированная, млн. тонн0,3102,9
Электроэнергия, млрд.кВт.ч75,0111,0

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полгода внешний долг Казахстана увеличился на $4,18 млрд и к 1 июля 2017 года составил $167,89 млрд. Основную долю (91%) в структуре госдолга Казахстана составляет не гарантированный государствомдолг.

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Экономика Казахстана