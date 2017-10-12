Объем промпроизводства в Казахстане за 9 месяцев увеличился на 8%

Астана, , 13:54 — REGNUM В Казахстане за девять месяцев 2017 года объем промышленного производства вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится 12 октября в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Рост производства отмечен в добывающих отраслях (добыча нефти, газа, металлических руд и угля), а также в производстве и переработке (продукты питания, нефтепереработка, фармацевтика, металлургия и машиностроение). При этом снижение индекса промышленного производства произошло в производстве табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделиях, электронной и оптической продукции.

Производство отдельных видов продукции в январе-сентябре 2017 года

Произведено В % к январю-сентябрю 2016 г. Нефть, включая конденсат газовый, млн. тонн 64,0 112,5 Руды медные, млн. тонн 73,5 127,8 Мука, млн. тонн 3,0 109,9 Бензин, млн. тонн 2,3 106,1 Газойли (топливо дизельное), млн. тонн 3,4 97,0 Портландцемент, млн. тонн 7,5 102,2 Плоский прокат, млн. тонн 2,2 95,4 Медь рафинированная, млн. тонн 0,3 102,9 Электроэнергия, млрд.кВт.ч 75,0 111,0

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полгода внешний долг Казахстана увеличился на $4,18 млрд и к 1 июля 2017 года составил $167,89 млрд. Основную долю (91%) в структуре госдолга Казахстана составляет не гарантированный государствомдолг.

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