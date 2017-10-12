Объем промпроизводства в Казахстане за 9 месяцев увеличился на 8%

Астана, 12 октября 2017, 13:54 — REGNUM В Казахстане за девять месяцев 2017 года объем промышленного производства вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится 12 октября в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.
Рост производства отмечен в добывающих отраслях (добыча нефти, газа, металлических руд и угля), а также в производстве и переработке (продукты питания, нефтепереработка, фармацевтика, металлургия и машиностроение). При этом снижение индекса промышленного производства произошло в производстве табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделиях, электронной и оптической продукции.
Производство отдельных видов продукции в январе-сентябре 2017 года
Произведено
В % к январю-сентябрю2016 г.
|Нефть, включая конденсат газовый, млн. тонн
|64,0
|112,5
|Руды медные, млн. тонн
|73,5
|127,8
|Мука, млн. тонн
|3,0
|109,9
|Бензин, млн. тонн
|2,3
|106,1
|Газойли (топливо дизельное), млн. тонн
|3,4
|97,0
|Портландцемент, млн. тонн
|7,5
|102,2
|Плоский прокат, млн. тонн
|2,2
|95,4
|Медь рафинированная, млн. тонн
|0,3
|102,9
|Электроэнергия, млрд.кВт.ч
|75,0
|111,0
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за полгода внешний долг Казахстана увеличился на $4,18 млрд и к 1 июля 2017 года составил $167,89 млрд. Основную долю (91%) в структуре госдолга Казахстана составляет не гарантированный государствомдолг.
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