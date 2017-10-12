Узбекистан и Таджикистан создали совет для развития экономических связей

Ташкент, , 13:58 — REGNUM Между Узбекистаном и Таджикистаном создан двухсторонний деловой совет, соответствующее соглашение подписали главы торгово-промышленных палат (ТПП) двух стран 12 октября в рамках бизнес-форума, сообщает «Подробно.uz».

Глава ТПП Узбекистана Адхам Икрамов сказал, что принятое соглашение позволит предпринимателям малого, среднего и крупного бизнеса двух стран развивать торгово-экономическое сотрудничество.

В бизнес-форуме приняли участие представители более 500 крупных компаний Узбекистана и Таджикистана, которые заняты в различных отраслях экономики.

Форум был собран с целью наращивания экономических связей между предпринимателями двух стран, а также для увеличения двухстороннего товарооборота.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2017 года в Таджикистане открылись представительства двух крупных государственных структур Узбекистана — Фонд поддержки экспорта малого бизнеса и частного предпринимательства и компания «Узтрейд».

Отметим, товарооборот с начала года между странами вырос на 22%. Потепление в отношениях двух стран произошли после смены руководства Узбекистана. В частности, страны предпринимают шаги по наращиванию экономического сотрудничества.

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