Госдума отказалась вводить прогрессивный НДФЛ. Почему?

Москва, , 14:39 — REGNUM Депутаты Госдумы отклонили все находящиеся на рассмотрении четыре законопроекта, предлагающих ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Свой вариант прогрессивной шкалы и увеличения налогов для более обеспеченных граждан РФ предложила каждая оппозиционная фракция в Госдуме. У «Справедливой России» таких предложений оказалось два. Так, в частности, вариант, предложенный замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олегом Ниловым, предлагал ввести повышенную ставку налога (23%) для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Для тех граждан, чьи доходы составляют более 500 млн рублей в год, депутаты предлагали установить 28% налог на доходы.

«По данным статистики число граждан, чей доход в год превышает 5 млн рублей, составляет не более 0,2% социально активного населения страны, то есть лиц, занятых в экономике. При этом совокупный объем их доходов составляет почти 30% всех доходов граждан РФ», — отмечал автор документа.

Второй вариант был предложен коллегой Нилова по партии, первым зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерием Гартунгом («Справедливая Россия»). По его предложению, граждане, которые зарабатывают более 24 млн рублей в год, должны уплачивать НДФЛ по ставке 25%. Если доход граждан превышает 100 млн рублей в год, то ставка повышается до 35%, а если гражданин зарабатывает более 200 млн рублей в год, то ему следует уплачивать государству налог по ставке в 50%.

«Законопроект затрагивает минимальное число лиц, но именно тех, на кого приходится большая доля доходов трудоспособного населения», — подчеркивали авторы инициативы.

Третий альтернативный законопроект, предлагающий собственный вариант прогрессивной шкалы налогообложения, предложила группа депутатов во главе с главой фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Коммунисты предлагали облагать повышенным налогом тех граждан, которые зарабатывают более 400 тыс. рублей в месяц. Ставку для них предлагалось установить на уровне 30%. Граждан, которые зарабатывают более 1 млн в месяц, коммунисты предлагали обложить налогом в 50%. При таких изменениях в федеральный бюджет могли бы поступить порядка 4 трлн 750 млрд рублей, подсчитали депутаты.

Единственный законопроект, который предлагал не только повышение налогов для обеспеченных граждан, но и понижение ставки для малообеспеченных, предложила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексеем Диденко.

По их предложению, граждане, которые зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц, вообще не должны уплачивать НДФЛ. При этом те, кто зарабатывает более 15 тыс. рублей, но менее 200 тыс. рублей в месяц, должны и дальше выплачивать государству 13%. Для граждан, которые получают до 8,5 млн рублей в год, ставку следует повысить до 30%, а те, кто получают больше 100 млн рублей в год, должны уплачивать налоги по ставке 70%. По расчетам депутатов ЛДПР, общая сумма, которая может поступить в федеральный бюджет при принятии таких изменений, могла бы составить более 2 трлн рублей.

Почему нет?

Между тем фракция «Единой России» — самая многочисленная в Госдуме — не поддержала принятие ни одного из законопроектов. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия) ранее уже сообщал, что фракция не планирует поддерживать введение прогрессивной шкалы налогообложения в РФ.

«Введение прогрессивной шкалы, особенно если прогрессия будет большой, может снова привести к тому, что доходы граждан уйдут в тень», — отмечал Жуков.

Кроме того, как заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), против принятия законопроекта выступили ряд регионов. Основная проблема прогрессивного налогообложения, по его словам, в том, что граждане при этом станут именно налогоплательщиками.

«Это не налог на зарплаты, а налог на доходы. Почти за век существования другой налоговой системы мы отучили людей быть налогоплательщиками. То есть все наши граждане, получающие зарплаты, точно знают, что у них возьмут из зарплаты неважно какое количество процентов, это будет налоговый агент и они не придут в налоговую, и им не придется ни с кем общаться», — отметил Макаров.

По его словам, если ввести прогрессивную шкалу сейчас, то налоговый агент, который удерживает налог только с зарплат, а не со всех доходов, не сможет корректно перечислять средства в бюджет. В связи с этим гражданам придется уплачивать налоги самостоятельно. По словам Макарова, в таком случае депутаты должны быть готовы, что в налоговые органы будут обращаться порядка 60 млн человек, и работа инспекций будет парализована.

«Когда мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, то это означает, что мы построим людей в очереди», — заявил Макаров.