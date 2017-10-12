Программа «Безопасные и качественные дороги» выполнена в регионах на 65%

Москва, , 13:27 — REGNUM В тройку городов-лидеров, отличившихся в исполнении федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», вошли Саратов, Пенза и Рязань. Выполнение работ на объектах в этих города составило почти 100%, сообщает ИА REGNUM.

На проходящей в Москве международной выставке «Дорогаэкспо-2017» делегация, в состав которой вошли помощник президента страны Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Росавтодора Роман Старовойт, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских, посетили саратовский выставочный павильон. Глава регионального минтранса Николай Чуриков доложил об исполнении федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Соколов поблагодарил саратовцев за то, что «они одними из первых своевременно и качественно выполнили дорожные работы по приоритетному проекту президента».

На вопрос Соколова о том, как идет строительство самого крупного объекта в Саратовской области — Северного подхода к новому аэропорту «Центральный», Чуриков отрапортовал:

«Подход строится круглосуточно, работы идут с опережением графика».

«Саратов практически заканчивает свою программу, агломерация использовала 100% средств. В Рязани освоено 87% средств, в Дагестане и Татарстане — 85%, — констатировал на пленарном заседании форумазаместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. — В Алтайском крае и в Тюмени власти использовали по 80% средств. В целом же на сегодняшний день освоение средств по проекту «Безопасные и качественные дороги» в агломерациях составляет 65%, но разница между регионами серьезная. В списке отстающих значатся Владивосток — 0% введенных объектов, Ярославль — 22%, Иркутск — 25%».

По словам Астахова, есть субъекты, которые еще только в начале пути. Это Владивосток, у них всего лишь 18% средств освоено. Также в красной зоне находятся следующие агломерации: Екатеринбург — 34%, Томск — 37%, Красноярск — 38%, Ульяновск — 36%. У остальных агломераций освоение составляет более 40% средств.

Отметим, в октябре текущего года правительство РФ предоставило Саратовской области самый большой размер межбюджетных трансферов среди субъектов РФ в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» — 750 млн рублей. В регионе в соответствии с этим проектом и подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» ведется строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный». На строительство этого объекта и будут направлены данные средства.

Проектом предполагается строительство дороги высшей категории (первая Б) с несколькими развязками в двух уровнях, в том числе с пересечением железной дороги.

«На строительстве объекта работы ведутся в две смены тремя подрядными организациями. В настоящее время на всем протяжении строящейся трассы завершены земляные работы на 80%, около 7 км отсыпаны щебнем, еще 3,6 километра залиты двумя слоями бетона», — пояснили ИА REGNUM в областном минтрансе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в сентябре 2016 года определены 11 приоритетных направлений стратегического развития страны, одно из них — «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта в 2017 году в крупнейших городских агломерациях России, в том числе в Саратовской области, началась реализация комплексных программ развития и приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.

Саратовская агломерация состоит из двух крупнейших городов — Саратов и Энгельс, расположенных на берегах реки Волга. Численность населения агломерации превышает 1,1 млн человек. В текущем программа выполнялась на 206 объектах области на общую сумму 2 млрд199 тыс. рублей, в том числе в Саратове на эти цели было направлено 831,4 млн рублей, в Энгельсе — 269,7 млн. На региональных дорогах, вошедших в агломерацию, осуществлен ремонт общей протяженностью 94,7 км.

Напомним, в октябре правительство РФ выделило субъектам РФ на программу «Развитие транспортной системы» 9,8 млрд рублей. Саратовской области выделено 750 млн рублей, Самарской — 487 млн рублей, Пензенской — 89,7 млн, Мордовии — 300 млн, Оренбургской области — 500 млн.

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