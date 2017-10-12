Нефть в ожидании

Москва, , 07:18 — REGNUM Торги по нефти завершились 11 октября в небольшом плюсе. Цена на Brent в течение дня находилась в диапазоне 56,13 — 57,07 долларов со средней ценой $56,60. В течение дня волатильность на рынке повышалась до и после публикации ежемесячного обзора ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ОПЕК улучшила оценку роста мирового спроса на нефть в 2017—2018 годах — на 30 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году мировой спрос на нефть увеличится на 1,5%, до 96,8 млн б/с. по сравнению с прошлым годом.

Перед закрытием торговой сессии покупателей разочаровал еженедельный отчет API, продемонстрировавший неожиданный рост запасов нефти в стране на 3,1 млн баррелей в сутки.

12 октября аналогичный отчет по запасам нефти опубликует минэнерго США. Отчет сместился на четверг из-за празднования Дня Колумба 9 октября. Ожидается, что аз минувшую неделю запасы нефти сократятся на 1,9 млн баррелей в сутки.

Если отчет минэнерго подтвердит данные API, то нефть подешевеет до $55,65. Если данные совпадут с прогнозом или окажутся лучше его, то рынок отреагирует ростом по ценам.

На сколько процентов будет рост, сказать сложно, так как тут нужно учитывать динамику доллара США. Если к этому времени он будет укрепляться, то не стоит ожидать значительного повышения нефтяных цен.

Скорее всего, 12 октября цена задержится в ценовом диапазоне 55,04 — 57,24, который формируется с начала октября.

Напомним, 11 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,58%, до $56,94 за баррель, WTI — на 0,72%, до $56,94 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $53,22 за баррель.

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