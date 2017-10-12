Рубль стабилен

Москва, , 07:13 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке по курсу рубля открылись 11 октября повышением на фоне дорожающей нефти и ослабления американской валюты на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль был стабилен к доллару США в течение дня и крутился вокруг уровня 57,80 руб. Против евро российской валюте по итогам дня пришлось сдать позиции на фоне укрепления евро на рынке Форекс. Пара евро/рубль повысилась на 0,11%, до 68,57 руб.

Помимо ослабления доллара США, рубль получил хорошую поддержку от зарубежных инвесторов от покупок облигаций. 11 октября Минфин РФ разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб. при совокупном спросе в 116,4 млрд руб. Индекс государственных облигаций России (RGBI) поднялся на 0,17%, до 140,24.

Сегодня, 12 октября, Brent стоит 56,63 (-0,05%) за баррель. В первой половине торгов на валютном рынке ожидаю умеренный рост курса доллара до 58,05 руб.

Доллар на Форекс сегодня будет корректироваться, чем вызовет давление на российскую валюту. К тому же непонятно, как цена на нефть отреагирует на официальный отчет минэнерго США по запасам нефти.

Отчет Американского института нефти (API) разочаровал покупателей ростом запасов сырой нефти в стране на 3,1 млн баррелей в сутки. Если отчет Минэнерго подтвердит данные API, то нефть подешевеет, а с ней ослабится рубль.

Напомним, 11 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 34,25 коп. (-0,15%), до 57,98 руб., курс евро вырос на 8 коп. (+0,11%), до 68,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+20,0%), евро/рубль — 261,7 млн евро (+31,44%).

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