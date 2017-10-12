Gucci – и без меха? Модный дом примерит экологический тренд

Рим, , 05:35 — REGNUM Отказ от использования натурального меха анонсировал итальянский модный дом Gucci с 2018 года, со ссылкой на Марко Биззарри, гендиректора компании, пишет газета The Guardian.

Уточняется, что нововведение связано с намерением соответствовать иным экологическим стандартам. Компания, по словам Биззарри, хочет «сделать экологичность своей неотъемлемой частью».

Отметим, что Gucci намерена продать с молотка имеющиеся у нее и не использованные материалы из меха. Вырученные деньги пойдут в фонды защиты животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября итальянский дом моды Roberto Cavalli объявил о плане уволить ряд сотрудников — 200 из 672 общего числа работников.

Как пояснили в компании, индустрия моды переживает трудные времена. Ранее Roberto Cavalli покинул Питер Дундас — ее креативный директор.

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