Минус 10%: в России ожидается снижение цен на одежду

Москва, , 03:33 — REGNUM Десятипроцентное снижение цен на одежду, изготовленную российским производителем, ожидается в 2018 году, 12 октября со ссылкой на Минпромторг пишет газета «Известия».

Причиной удешевления названы обнуление таможенных пошлин на вискозные волокна (со 2 января 2018 года — на два года) и трикотажные полотна (с 1 сентября 2017 года — на год). В результате доля отечественной продукции на российском рынке существенно вырастет.

«По оценкам экспертов, в будущем году цена на одежду может снизиться на 10%», — пишет издание.

В Минпромторге отметили, что в перспективе планируется также коррекция тарифной политики по синтетическому текстилю.

Уточняется, что пока на российский рынок до 70% сырья для легкой промышленности завозится из-за рубежа. В России слабо налажено производство вискозных волокон и трикотажных полотен.

Сейчас в стране на постоянной основе действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины только на дубленую кожу.

Как отметил Алексей Скопин, профессор Российского гуманитарного университета, меры по обнулению приведут к десятипроцентному удешевлению.

Напомним, решения об обнулении таможенных пошлин приняты Евразийской экономической комиссией.

В начале сентября Минсельхоз поручил профильным департаментам подготовить предложения по изменению мер господдержки сельского хозяйства, поскольку пока до 70% сырья, необходимого российской легкой промышленности, ввозится из-за рубежа.