Маккейн заподозрил Трампа в намеренном затягивании вопроса по санкциям

Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Затягивание американским президентом Дональдом Трампом имплементации закона о последних антироссийских санкциях вызывает подозрения в том, что глава США не привержен решению Конгресса. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба сенатора США Джона Маккейна (штат Аризона, Республиканская партия).

Под документом также стоит подпись сенатора Бена Кардина (штат Мэриленд, Демократическая партия).

«Задержка ставит вопрос о приверженности Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после долгих дискуссий в Конгрессе», — говорится в сообщении.

Сенаторы считают, что администрация Трампа давно должна была продвинуть санкции, ведь им следовало вступить в силу с 1 октября 2017 года. Для этого у команды Трампа «было достаточно времени».

«Помимо того, что администрация ничего не сделала к указанному дедлайну, не было предпринято никаких дипломатических действий с тем, чтобы совместно с нашими союзниками в Европе вместе увеличить давление на Москву», — отмечается в документе.

Напомним, очередные антироссийские санкции, закон о которых Трамп подписал 2 августа, вызвали серьезный кризис в дипломатических отношениях с Москвой.

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