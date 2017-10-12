Камбоджийский инвестор заложит фундамент игрового комплекса в Приморье

Владивосток, , 03:03 — REGNUM Камбоджийский инвестор Naga Corp Ltd в ноябре приступит к закладке фундамента на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Такое заявление сделал руководитель Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на стройплощадку инвестор также завёз бурильные установки, которые потребуются для ведения свайных работ. Устройство свайного поля для здания гостиничного комплекса начнётся в первой декаде ноября и закончится в декабре. Работы по закладке фундамента планируется завершить в марте 2018 года.

Инвестор Naga Corp Ltd построит на территории ИРК «Приморье» развлекательный комплекс «Naga Vladivostok», инвестиции в проект оцениваются в $350 млн. На первом этапе будут возведены гостиничный комплекс, зона казино и конференц-зал. Эти работы обойдутся камбоджийской компании в $70 млн. Гостиницу планируется закончить в конце 2018 года, запустить весь проект — не раньше 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Корпорации развития Приморского края рассчитывают, что в 2019 году налог от игорной деятельности в регионе составит 568 млн рублей. К этому времени здесь должно увеличиться число туристических объектов.