Центробанк может понизить свой прогноз по инфляции на 2017 год

Москва, , 23:50 — REGNUM Текущая динамика инфляции в России формирует предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Об этом говорится в опубликованном 11 октября информационно-аналитическом комментарии регулятора «Динамика потребительских цен».

«Прогноз Банка России по инфляции на конец текущего года может быть пересмотрен вниз относительно опубликованного в сентябрьском выпуске доклада о денежно-кредитной политике», — говорится в документе.

В то же время отмечается, что инфляция в декабре, по оценкам Центробанка, «не опустится ниже текущего уровня».

Напомним, в сентябре Банк России понизил свой прогноз роста потребительских цен в декабре с 3,8% до до 3,5%, что ниже определённого регулятором целевого значения в 4%.

Понижение годовой инфляции с 3,3% в августе до 3,0% в сентябре Центробанк считает краткосрочным и связывает с «более существенным, чем ожидалось, ростом предложения продукции растениеводства, а также курсовой динамикой в условиях превышения мировой ценой на нефть прогнозного уровня».

«В дальнейшем, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%. При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий, которые могут сохранять чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике», — говорится в комментарии.

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