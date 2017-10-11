Анна Мейзер, , 22:38 — REGNUM

Путь через Азов: как испортить жизнь Прибалтике

Министерство транспорта РФ прорабатывает вопрос развития транспортного коридора контейнерных грузов из Китая в порты Средиземноморья через российские порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом заявила советник министра транспорта РФ Алевтина Кириллова, передает издание SeaNews.

К этому вопросу уделяется особое внимание, потому как транспортировка грузов по данному коридору позволит сократить транзитное время на несколько суток, что составит достойную конкуренцию существующим маршрутам. Предполагается, что грузы проследуют из Урумчи в Марсель через Достык и Тамань.

По словам директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталия Клюева, трудности с развитием коридора могут возникнуть из-за железных дорог.

«Вообще слабое место, особенно на юге страны, — это железнодорожные подходы. И сегодня в связи с крымским мостом, как только он заработает, нагрузка на железную дорогу еще больше возрастет. Китайцам нами предлагалось, об этом говорил и президент, инвестировать в российские порты в этой части. Мы готовы рассмотреть их инвестиции. И обсуждения уже ведутся, с китайцами в том числе», — цитирует Клюева издание.

Как прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM эксперт по вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергей Артёменко, транспортный коридор грузов из Китая через Азово-Черноморский бассейн может составить конкуренцию маршруту через Балтийское море, однако в большей степени это угроза для Прибалтики, а не для России.

«Российские порты на Балтике уже и так работают практически на полную мощность, а возможности создания дополнительных площадок из-за особенностей береговой линии нет, — отметил эксперт. — Прибалтике же новый маршрут через Азов может подпортить жизнь, и с такой точки зрения решение Минтранса более чем разумно».

Европа противится китайской экспансии

За последние пять лет три крупнейших портовых холдинга КНР — Cosco Shipping, Shanghai International Port Group (SIPG) и China Merchants Port Holdings (CMPort) — увеличили свое присутствие в других странах в четыре раза, а по объему вложений — в три. Такие данные представило отраслевое издание Journal of Commerce, сообщила 4 октября деловая газета «Взгляд».

Ранее количество зарубежных портов, куда инвестируют указанные компании, было в пределах десяти, теперь их насчитывается уже сорок. Особый интерес китайских игроков вызывают порты Европы: в июне Cosco приобрел за 200 млн евро 51% акций испанского портового холдинга Noatum Port Holdings, позднее — у датского Maersk 100% акций контейнерного терминала в порту Зебрюгге (Бельгия).

В Евросоюзе недовольны столь активной деятельностью Китая. Так, в середине сентября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, предложил ограничить возможность Пекина покупать европейские компании в области инфраструктуры, высокотехнологичного производства и энергетики.

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Однако за пределами Старого Света китайцы также имеют свои интересы. В начале сентября гонконгская CMPort приобрела 90% акций контейнерного терминала в бразильском порту Паранагуа за 920 млн долларов. Также в стороне не осталась Шри-Ланка — правительство острова уже одобрило продажу 85% акций порта Хамбантота за 1,12 млрд долларов китайским представителям.

Белоруссия решила наказать Литву?

Белоруссия взяла курс на расширение транспортных связей с Прибалтикой. Так, 3 октября «Белорусская железная дорога» (БЖД) и «Латвийская железная дорога» заключили меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными поездами по сообщению Белоруссия — Латвия.

В частности, речь идет о совместном развитии грузовых перевозок быстрыми поездами из Минска в Ригу, а обратно под брендом «Грузовой экспресс-поезд «Минск — Рига». Стороны договорились вместе работать над условиями функционирования такого поезда. Первый состав планируют пустить уже до конца 2017 года.

Поезд будет перевозить грузы в контейнерах в рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» по пути из Китая в страны ЕС и обратно в направлении Латвии. Согласно условиям меморандума, стороны должны будут координировать все свои действия со всеми участниками рынка транспортных услуг, задействованных в этом проекте.

Латвия перспективным считает также сотрудничество в транзитно-логистической сфере, так как через Ригу идут транспортные потоки между Скандинавией и Восточной Европой.

В тот же день белорусская сторона договорилась с Эстонией об увеличении объемов перевозок внешнеторговых грузов. Стороны пришли к соглашению и по поводу информационного обмена данными при перевозках грузов в международном железнодорожном грузовом сообщении.

Белоруссия и Эстония также рассмотрели вопросы развития производственной кооперации между предприятиями БЖД и Эстонской железной дороги, в том числе в сферах модернизации систем диспетчерской централизации, технического содержания и ремонта пути, подвижного состава, поставок продукции железнодорожного назначения.

Как неоднократно отмечало ИА REGNUM, Латвия и Эстония стараются сблизиться с Белоруссией, пытаясь перетянуть транзит на себя и загрузить свои портовые мощности, которые простаивают после вывода российских грузов. Литва, которая долгое время была практически монополистом по перевалке белорусских грузов, в данной ситуации может оказаться вне игры. Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит в порты Латвии из-за истеричной позиции Литвы по строительству Белорусской АЭС. Видимо, угрозы начинают сбываться.

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Rail Baltica: единогласная вера в европейские деньги

Сейм Литвы ратифицировал подписанное в начале 2017 года премьер-министрами стран Прибалтики соглашение о строительстве европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica. За ратификацию документа высказались практически единогласно — воздержался лишь один депутат. Об этом сообщили в пресс-службе парламента во вторник, 10 октября.

Целью данного соглашения является обеспечение строительства в Литве, Латвии и Эстонии необходимой инфраструктуры к 2025 году, на что предусмотрено финансирование из средств Евросоюза и национальные ассигнования, говорится в сообщении.

На сегодняшний момент уже построен участок длиной 123 километра от от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Инвестиции составили 364,5 млн евро. Следующим этапом строительства будет прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.

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Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Все надежды на подключение к Rail Baltica финских железных дорог весьма призрачны, потому как Финляндия использует «русскую железнодорожную колею» и перепрошивать её на «европейский стандарт» не собирается.

Политики Литвы, Латвии и Эстонии прекрасно понимают, что активное проталкивание проекта отсоединения от БРЭЛЛ и строительство Rail Baltica — это единственный шанс получить вожделенное финансирование, и прикладывают все усилия для получения денег из ЕС на эти бессмысленные с экономической точки зрения проекты.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги, которая бы соединила все три страны Прибалтики со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

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