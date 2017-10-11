Отдых в Сочи: курортный сезон, омрачённый нечистотами

Сочи, Краснодарский край, , 19:40 — REGNUM Город-курорт Сочи, чьи пляжи привлекают ежегодно миллионы туристов, иногда преподносит отдыхающим и не очень приятные сюрпризы. Речь идёт о проблемах водоснабжения и утилизации твердых коммунальных отходов на территории олимпийской столицы, которые на сегодня не теряют своей актуальности, передаёт ИА REGNUM 11 октября.

«Оторвавшиеся трубы глубоководного выпуска, плавающие в море, грязные стоки, вытекающие из трубы прямо на пляже. Это то, что омрачило нынешний курортный сезон туристам», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сегодняшнем совещании с участием мэра Сочи Анатолия Пахомова, руководителей профильных ведомств края и города.

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Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?

При том что Сочи — второй по величине город Краснодарского края, где живет полмиллиона человек, а также главный курорт России, спортивный и культурный центр, где проходят крупнейшие мероприятия международного уровня, до порядка в сфере коммунального хозяйства здесь ещё далеко.

Жалобы на состояние канализации и водопровода от горожан на курорте не прекращаются, а в последнее время ещё и участились. Из-за постоянных порывов водопроводных сетей в разгар курортного сезона без воды оказываться не только жилой сектор, но и гостиницы, санатории.

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Вторая авария за сутки: В Сочи прорвало водовод

Такое положение дел губернатора не устраивает. Кондратьев потребовал, чтобы проблема с глубоководным выпуском полностью была решена уже к следующему сезону, а проблемы с водой устранить уже в ближайшее время.

«Идёт смена организации, оказывающей услуги. Есть объективные трудности, но это не должно отражаться на качестве услуг для населения», — заявил губернатор.

Напомним, ООО «Сочиводоканал» не выполнял свои обязательства, деньги на улучшение сети не направлялись с 2009 года. Сейчас вместо него работает МУП «Водоканал». Уже заканчивается строительство дополнительного водовода, есть резервное количество водоводов в городе.

Еще одна злободневная проблема Сочи — несанкционированные свалки. На сегодняшний день помимо мелких локальных свалок, есть три крупные площадки, где без разрешительной документации скапливаются отходы.

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«В Сочи свалок по определению быть не может. Если город не справляется, то мусор должен вместить Белореченский полигон, но, конечно, при условии, того, что это не приведет к увеличению тарифов», — подытожил Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, часть глубоководного выпуска — 200-метровая полиэтиленовая труба — оторвалась и всплыла в декабре 2016 года в устье реки Мзымты в Сочи. Как выяснилось, это часть олимпийской инфраструктуры, ее ввели в эксплуатацию перед Олимпийскими Играми 2014 год. По предварительным данным, причиной отрыва трубы стала некачественная сварка в месте крепления шва. Ещё один кусок трубы длинной почти в 30 метров был замечен очевидцами в Черном море в апреле 2017 года.

На работы по восстановлению трубы на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений планировалось потратить порядка 75 млн рублей. Эти средства мэрия намерены взысканы с виновника происшествия, которого определит следствие.

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