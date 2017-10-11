Деловой центр Покровской ярмарки откроется в Тамбове 13 октября

Тамбов, , 19:00 — REGNUM Как рассказал начальник управления экономической политики администрации Тамбовской области Сергей Юхачев, работа делового центра в этом году будет посвящена технологиям устойчивого развития региона, продвижению инновационного формата развития экономики. Основными вопросами повестки станут внедрение и реализация инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем и обеспечение устойчивого экономического роста. Будут рассмотрены инновационные подходы и инструменты в научно-технической и образовательной сфере.

Первым мероприятием деловой программы станет открытие областного фестиваля науки. В этом году его ключевыми темами станут технологии индустрии 4.0 и понятие «Big Data» («Большие данные»). Свои разработки представят молодые ученые, ведущие вузы региона, научно-исследовательские институты, исследовательские и инновационные центры.

Затем состоится презентация детского технопарка Кванториум-Тамбов, пройдут различные мастер-классы и более 40 научных мероприятий. Участниками станут более 4 тысяч школьников, студентов, представителей органов власти региона, федеральных ведомств, руководители научных организаций, ведущих университетов, образовательных организаций, бизнес-структур.

Одним из центральных мероприятий в рамках Делового центра станет пленарное заседание Международного научно-образовательного конгресса «GREENTECH». Это научно-практическая площадка для развития наукоемких отраслей науки, образовательной деятельности и экономики, связанных с экспортоориентированным и устойчивым развитием общества. В работе конгресса примут участие более 200 сотрудников образовательных учреждений, 5 институтов и научных центров РАН, представители НТИ AeroNet, FoodNet и Национальной экологической инициативы.

Еще одним важным событием станет выставка инновационных технологий. Более 30 предприятий, научно-технологических компаний, научных учреждений из разных регионов России и зарубежья, представят системы управления сельхозтехникой, навигации и контроля воздушного пространства, беспилотные системы, плазменные панели и компьютеры, демонстрирующие возможности космического дистанционного зондирования для сельскохозяйственного производства и строительства.

Кроме того, планируется подписание соглашений по реализации проектов в сфере промышленности здравоохранения, энергоэффективности, развития образовательного потенциала и культурных связей.

«Деловой центр стал важнейшей частью Покровской ярмарки. Он объединяет ученых, бизнесменов, молодых специалистов, представителей власти. Поэтому Покровская ярмарка является площадкой, где все заинтересованные стороны могут в тесном контакте определить будущие точки роста и закрепить их подписанными соглашениями», — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В рамках делового центра также будет организована работа круглых столов, семинаров, панельных дискуссий, где состоится обсуждение приоритетных направлений устойчивого развития региона, включая правовую и образовательную сферы, повышение финансовой грамотности предпринимателей.