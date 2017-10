ФАС разберется с завышенными ценами на iPhone 8

Москва, , 18:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации получила многочисленные жалобы на завышенные цены на iPhone 8 на территории России. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба ФАС.

В пресс-службе ФАС сообщили, что в антимонопольное ведомство поступило множество жалоб от граждан России, а также юридических лиц на слишком высокие цены на iPhone 8, который производит американская технологическая компания Apple.

В связи с большим потоком жалоб, ФАС собирается провести проверку цен на iPhone 8 на территории России. О возбуждении официального дела в отношении Apple речь пока не идёт.

Точные даты проведения проверки не называются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в России с треском провалились. Если год назад iPhone 7 и iPhone 7 Plus невозможно было заказать уже спустя всего несколько часов после официального старта продаж, так как вся продукция была расписана более чем на месяц вперед, то iPhone 8 и iPhone 8 Plus в России совершенно спокойно можно купить у поставщиков без каких-либо задержек.

Причём это касается всех расцветок гаджетов и всех модификаций — с 64 ГБ и 256 ГБ постоянной флеш-памяти. Компании обещает доставить устройства за 1−3 рабочих дня, то есть очень быстро.

Продавцы вынуждены снижать цены на новые устройства Apple. Так цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus уже снизились на 6−7 тыс. рублей, и ожидается их дальнейшее падение.

Напомним, первоначально, цена на iPhone 8 в Росии была заявлена на уровне от 56 до 90 тыс. рублей.