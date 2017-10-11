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Рязанские депутаты разрешили увеличивать плату за капремонт каждый год

Экономика

Ранее размер обязательного взноса на капитальный ремонт устанавливался на трехлетний период

Рязанские депутаты разрешили увеличивать плату за капремонт каждый год
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Рязань, 11 октября 2017, 17:54 — REGNUM  Депутаты Рязанской областной думы внесли изменения в региональный закон, согласно которому минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет утверждаться ежегодно. Инициативу в думе представлял министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов. Поправки внесены в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Ранее минимальный размер взноса устанавливался на три года. Теперь же он может меняться каждый год. Утверждаться он будет вместе с региональной программой капремонта. Постановления будут публиковаться не позднее 1 декабря.

Вместе с тем, как сообщает портал «МедиаРязань», депутаты внесли в региональное законодательство о капремонте и другие поправки. К примеру, в перечень работ по капитальному ремонту зданий внесена установка автоматизированных приборов учета.

Ранее сообщалось, что в 2017 году планируется выполнить 843 вида работ в 476 многоквартирных домах региона. По данным на 6 октября 2017 года, отремонтированы 426 домов. Фонд перечислил подрядчикам почти 650 млн рублей.

«Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по состоянию на начало сентября составляет 83,03% (данные с нарастающим итогом). Собираемость в 2017 году составляет около 87%. Самые ответственные собственники — в Сасове и Ермишинском районе, там взносы на капитальный ремонт оплачивает почти 100% населения», — сообщили 9 октября в пресс-службе регионального фонда капремонта.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас рязанцы платят 6 рублей за квадратный метр жилья.

В 2017 году на капремонт в регионе планируют потратить почти 1 млрд рублей. При этом в Рязанской области остаются проблемные места. К примеру, в мае 2017 года по результатам проверки, инициированной губернатором Николаем Любимовым, было выявлено 17 нарушений при ремонте 25 домов.

Они касаются качества ремонта самых сложных участков — кровель и фасадов. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области были выданы все предписания для устранения нарушений.

Ранее претензии к фонду были и у прокуратуры региона. Так, В 2016 году прокуратура Рязанской области выявила в работе регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов массу нарушений, в том числе приемку фактически невыполненных работ, нарушения правил формирования программы капремонта и некачественный ремонт.

После этого в фонде поменялся руководитель — Игорь Квашнин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Капремонт в Рязани: начальство меняется, проблемы — остаются

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Капитальный ремонт жилья