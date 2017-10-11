Российские порты могут снизить тарифы на транзит белорусских нефтепродуктов

Минск, , 17:37 — REGNUM Белоруссия, вероятно, смогла «выторговать» для себя новые льготы у России. Как сообщил сегодня, 11 октября, источник Sputnik, российские порты готовы снижать тарифы на перевалку белорусских нефтепродуктов при гарантированных объемах, соответствующий вопрос сейчас прорабатывает Министерство энергетики РФ вместе с белорусской стороной.

По словам источника, в сентябре состоялось совещание под руководство Виктора Олерского, заместителя министра транспорта России, руководителя агентства морского и речного транспорта, на котором находились и представители портов РФ. Тогда озвучивалось предложение о том, что порты могут рассмотреть снижение тарифов за перевалку нефтепродуктов, если им будут гарантированы определенные объемы перевалки груза. Это может быть экспорт до 1 млн нефтепродуктов в месяц, заявил собеседник.

Что касается 50-процентной скидки, которую уже предоставили в РЖД для перевозки белорусских нефтепродуктов, то, по словам источника, она фактически выравнивает условия доставки до российских портов по сравнению с прибалтийскими. Так, стоимость перевозки тонны дизельного топлива и бензина до большого порта в Санкт-Петербурге из РБ теперь почти на $2,5 дешевле, чем транспортировка нефтепродуктов в порт Вентспилс (Латвия). Однако эта скидка РЖД не может компенсировать более чем двукратную разницу в стоимости перевалки, сказал источник.

Напомним, что вся перерабатываемая в РБ нефть поставляется из России. Это ежегодно 24 млн тонн сырой нефти. Экспорт нефтепродуктов в ЕС осуществляется через порты Прибалтики: Вентспилс, Клайпеда, Мууга. Стоимость перевалки через них составляет $6−8 за тонну. В портах РФ это $12−18 за тонну.

В августе президент России Владимир Путин дал поручение проработать переориентацию транзита белорусских нефтепродуктов на порты РФ, поскольку «другой нефти там нет, и вряд ли предвидится». В свою очередь, Минск заявил, что не исключает такой возможности, однако считает это реальным только в том случае, если российские порты предложат экономически более выгодные условия, чем Прибалтика. Поэтому до сих пор этот вопрос остается открытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября состоится встреча премьер-министра Белоруссии Владимира Семашко и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на которой стороны обсудят вопрос переориентации транспортировки белорусских нефтепродуктов через порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Семашко, однако, заявил, что РБ не воспринимает эту тему как ультиматум с российской стороны. Он также отметил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы «не имеют права потерять» ни одного цента за каждую тонну нефтепродуктов и что они не так богаты, чтобы «можно было раздавать подарки».

Многие российские эксперты уже не раз обращали внимание на то, что Минск будет и дальше пытаться «выторговывать» для себя всё новые преференции, поскольку понимает заинтересованность РФ в транзите дизельного топлива и бензинов через свои порты.

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