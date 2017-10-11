В ярославских маршрутках появился бесплатный Wi-Fi

Ярославль, , 17:08 — REGNUM В Ярославле на 8 машинах маршрута № 67 появится бесплатный Wi-Fi. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Пока сервис доступен на одном микроавтобусе, а в ближайшее время частный предприниматель оборудует бесплатным WI-FI 8 маршруток из 12, которые у него работают. Установка на каждую машину модема и расходы по абонентской плате обойдутся в 4000 рублей на машину.

«Мы хотим привлечь продвинутых пассажиров, в основном студентов. Надеюсь, что у нас станет на 200−300 пассажиров в день больше со всего автопарка. То есть в месяц мы надеемся на прибавку в 6000 человек, что позволит нам рассчитывать на дополнительный доход больше чем на 100 тысяч в месяц», — сказал корреспоннденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Экотранс» Юрий Базылевич.

Цену на проезд предприниматель повышать не собирается. Предприятия муниципального общественного транспорта пока не могут конкурировать с частниками по этому виду сервиса, они убыточны.

«Конечно, такой сервис ударит по нашему предприятию — пассажиры начнут переходить к частникам. Мы бы тоже хотели установить в своих автобусах, но денег на это нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ПАТП-1» Эдуард Гаврилов.

Предприниматель на бесплатном интернете останавливаться не собирается — в его маршрутках появится мобильный пункт зарядки для сотовых телефонов, большой монитор с интерактивной картой движения по маршруту с функцией GPS-навигатора будет показывать название остановочного пункта.