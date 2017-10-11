В Москве заявили о снижении дебиторской задолженности госкомпаний

Москва, , 19:14 — REGNUM С начала 2016 года Москва демонстрирует серьёзную динамику снижения дебиторской задолженности госкомпаний, заявили члены экспертного совета на заседании Мосгордумы 10 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Экспертный совет при комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам пришёл к выводу, что опыт столицы в решении этой проблемы может быть распространён на всю Россию.

«Задолженность по России в целом в 2016 году выросла на 500 млрд рублей и составляет сегодня почти 4 трлн, приближаясь к трети объема федерального бюджета на текущий год. На этом фоне Москва выглядит достаточно благополучно, но это не повод расслабиться и остановиться. Городу ещё есть над чем работать», — отметила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина.

По оценкам начальника аналитического управления главного контрольного управления города Москвы Антона Слободчикова, за первое полугодие 2017 года объём текущей задолженности по государственным контрактам составляет почти 860 млрд рублей. Просроченная задолженность в 2017 году за первое полугодие составляет 60 млрд рублей.

«Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы начали вести тщательный мониторинг дебиторской задолженности и практически сразу столкнулись с проблемой: оказалось, что в федеральном законодательстве это нормативное понятие фактически не прописано. Как таковая задолженность появляется на следующий день после заключения любого контракта, любого авансового платежа. Но работа по долгосрочному контракту при этом может вестись вполне успешно, и дебиторская задолженность — тоже вполне естественная. Очень важно другое, чтобы текущая задолженность не превращалась в безнадежную, которая означает прямую потерю средств», — отметил Слободчиков.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов, по Москве динамика снижения уровня дебиторской задолженности показывает положительный результат, однако на федеральном уровне ситуация обстоит гораздо хуже.

«По прогнозам Главного контрольного управления города Москвы, тенденция идёт к снижению: с начала года было 18 млрд безвозвратной задолженности, на сегодня она снизилась до 2 млрд, в некоторых отраслях до 600 млн. На сегодня просроченная текущая задолженность перед бюджетом Москвы составляет 60 млрд. При этом до конца 2017 года из 60 млрд нужно не потерять и вернуть 58 млрд, чтобы хотя бы дойти до уровня сегодняшнего в 2 млрд, это надо сильно постараться, есть куда работать.

Прокуратура сказала, что вопрос её надзорных функций становится всё больше, надо заставлять заказчиков выполнять должностные инструкции и 558 распоряжение правительства Москвы («Об утверждении Порядка организации работы с дебиторской задолженностью»), — это функция прокуратуры, и она её планирует довести до совершенства», — отметил Кравцов.

По его словам, в 2015 году дебиторская задолженность составляла 60 млрд, в 2016 — 50 млрд, в 2017 — снова 60 млрд, то есть остаётся примерно на одном уровне. Однако если сравнить экономические показатели в России 2015 года и сейчас, то можно сделать вывод, что преобладает всё же положительная динамика.

«Если сравнить экономику 2015 года в России и экономику 2017 года — это две разные экономики, сейчас гораздо хуже в плане работы этого бизнеса. Если брать данные, что динамика остаётся хотя бы на нулевом уровне, не растет ни вверх, ни вниз, а бизнес сегодня хуже и хуже, то тогда динамика показывает всё-таки результат положительный. Это на уровне Москвы. Госпожа Голикова сказала, что на федеральном уровне всё хуже. Гораздо больше объём задолженностей, там уже бьют тревогу», — подчеркнул Кравцов.

Отметим, типичных причин возникновения дебиторской задолженности у госкомпаний и фирм-подрядчиков по исполнению государственных заказов несколько, считают эксперты.

«Конкурсы зачастую объявляются без должного обеспечения финансовыми лимитами, также затягивается приёмка произведенных работ или оказанных услуг. При этом львиная доля задолженности госструктур перед бизнесом приходится на подрядные работы: строительство, ремонт жилого фонда, дорожно-транспортной сети. Чтобы покончить с этой проблемой, необходима продуманная, четкая система, которая позволяла бы отслеживать задолженность в момент её появления, не доводя дело до суда и прокуратуры», — считает председатель правления Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам Лидия Никифорова.

Напомним, под просроченной дебиторской задолженностью организаций понимается задолженность, не погашенная в срок, установленный договором. Статистическая отчетность по данному показателю предоставляется всеми юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, а также некоммерческими организациями всех форм собственности, осуществляющими производство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера.