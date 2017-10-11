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На Украине рост инфляции значительно превысил прогноз Нацбанка

Экономика

Нацбанк Украины оценивал рост инфляции на Украине в 2017 году примерно на уровне 11%

Киев, 11 октября 2017, 09:44 — REGNUM  Пересмотр прогноза по росту инфляции проведет Национальный банк Украины (НБУ) 26 октября, сообщает 10 октября пресс-служба.

Согласно сообщению, инфляция в годовом выражении к конце сентября на Украине составила 16,4%, что превысило ожидаемые прогнозы. Так, НБУ прогнозировал рост инфляции в 2017 году примерно на уровне 11%, причем ранее Кабмин Украины также изменил прогноз по инфляции с 8,1% до 11,2%.

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Отмечается, что причинами роста инфляции стал рост цен на сырье, рост производственных затрат и увеличение стоимости продовольственных товаров. Наибольшее влияние на рост инфляции оказало подорожание таких продуктов, как яйца, фрукты, овощи и молоко.

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Напомним, ранее во Всемирной банке заявили, что на Украине очень медленно протекают реформы и что украинская экономика до сих пор не вышла на докризисный уровень, который был в стране до 2014 года. Прогнозируемый рост ВВП Украины в 2017 году — 1,8% вместо заявленных ранее 3%.

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