Die Welt предрекает Турции финансовый крах из-за ссоры с США

Анкара, , 09:12 — REGNUM Обычно дипломатические конфликты не несут серьезных последствий для биржевых маклеров. Однако, похоже, эта практика не применима к случаю с Турцией. Об этом 11 октября сообщает издание Die Welt.

Эксперты отмечают, что политический произвол турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает растущую нервозность на финансовых рынках. Теперь политический спор между Анкарой и Вашингтоном вызвал настоящее «землетрясение» на турецкой фондовой бирже.

Ведущий турецкий фондовый индекс BIST 100 потерял около пяти процентов своей стоимости, и теперь инвесторы ожидают роста процентных ставок. Турецкая лира упала почти на 7%, это даже больше, чем после неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года.

«Ситуация кажется очень серьезной», — отмечает Тимоти Эш, управляющий активами сети отелей Blue Bay. «Если падение курса лиры продолжится, турецкому центральному банку, возможно, придется вмешаться и повысить процентные ставки».

А триггером всего этого стал дипломатический спор Турции с США. В эти выходные (7−8 октября) дипломатические представительства Турции и Соединенных Штатов взаимно приостановили выполнение визовых операций. Причиной тому стал арест турецкими властями сотрудника консульства США в Стамбуле, являющегося гражданином Турции. Ему вменяют обвинения в шпионаже и принадлежности к движению гюленистов, на которое правительство Турции возложило ответственность за попытку государственного переворота в июле прошлого года. С тех пор турецкие власти и заключили в тюрьму огромное количество обвиняемых, в том числе граждан ЕС.

«Эрдоган ведет Турцию в пропасть, — заявил Стив Ханке, один из ведущих экономистов американского Института Катона. — Если он сажает людей в тюрьму, то это уже не провокация, а политика мафии».

Финансовые аналитики также оказались удивлены тем, как резкая эскалация дипломатического конфликта между государствами отразилась на финансовых рынках. Лира потеряла значение и по отношению к евро. Никогда раньше не приходилось платить 4,36 лиры за евро. Экономисты отмечают, что только в этом году турецкая валюта обесценилась на 18% по отношению к евро.

Дипломатический конфликт Турции с США больше не является только психологической проблемой Эрдогана. Сейчас вся турецкая экономика находится под давлением. Многие участники международного финансового рынка, несмотря на их активные инвестиции в доллары или евро, хранят свои доходы в лире. Однако, если стоимость национальной валюты Турции продолжит падать, долговая нагрузка на государство будет расти.

Слабая лира стимулирует инфляцию, а следовательно, и ухудшение благосостояния. Турция является крупным импортером нефти и должна платить за топливо в лире. В сентябре, к примеру, инфляция уже выросла до 11,2%.

Эрдоган не должен недооценивать этот эффект, если он не хочет рисковать своими рейтингами среди турецкого населения. Люди особенно остро чувствуют, как кризис бьет по их кошелькам, и в такие моменты их лояльность правителям особенно быстро падает.

Турция также не может позволить себе потерю международного доверия. Страна в значительной степени зависит от иностранного капитала, поскольку она импортирует намного больше товаров и услуг, чем производит сама.

Реакция кредитных рынков также не заставила себя долго ждать: стоимость страхования Турции от возможного дефолта резко возросла. В настоящее время вероятность дефолта оценивается уже в 20%, хотя еще недавно этот показатель составлял ниже 10%.

На данный момент эксперты отмечают, что из-за политических рисков, провоцируемых самим турецким руководством, Эрдоган может отказаться от надежды на то, что его страна в ближайшее время вновь войдет в клуб инвестиционных государств. После попытки государственного переворота и последующих политических потрясений рейтинговые агентства оценивают кредито‑ и платежеспособность страны как очень низкую.