В Москве вводят онлайн-копии штрафов за неправильную парковку

Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве водители теперь могут посмотреть постановления о взыскании штрафов за неправильную парковку в режиме онлайн, сообщается на портале мэра Москвы.

Онлайн-копии постановлений Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) стали доступны в разделе «Штрафы» на портале «Автокод».

На портале «Автокод» доступны выписки из решений МАДИ, касающихся обжалованных штрафов. Из них можно узнать о причине, по которой не была удовлетворена жалоба или произведена отмена штрафа.

Все электронные выписки носят информационный характер, их нельзя использовать в суде. Для юридического разбирательства необходимо дождаться заказного письма, которое придет по почте.

«Электронные копии решений позволят автомобилистам заранее узнать причину, по которой не была удовлетворена жалоба на штраф. Такая схема очень удобна, поскольку горожане смогут понять, есть ли смысл дожидаться официального ответа», — отметил руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.

Кроме того, по его словам, онлайн-копии постановлений МАДИ поможет тем, чей адрес фактического проживания не совпадает с адресом прописки.

До конца 2017 года все сервисы портала «Автокод» перенесут на официальный сайт мэра и правительства Москвы (mos.ru).

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года жительницу Москвы оштрафовали за неправильную парковку на 320 тыс. рублей. Выяснилось, что задолженность образовалась из-за того, что женщина не оформила должным образом резидентное разрешение при переезде на новое место жительства. Вместо прохождения соответствующей процедуры она просто повторно внесла плату за круглосуточную парковку.

Напомним, штраф за нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих знаков составляет 3 тыс. рублей, за парковку на газоне — 5 тыс. рублей.

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