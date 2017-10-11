Рекордное укрепление: юань подорожал еще на 432 базисных пункта

Пекин, , 08:35 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 11 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5841 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта установила новый рекорд, укрепившись всего за два рабочих дня на 652 базисных пункта.

Юань, прервавший цепочку ослаблений 10 октября, стремительно приближается к отметке 6,5 юаня за доллар, что стало полной неожиданностью для большинства западных экспертов, накануне прогнозировавших стремительное ослабление национальной валюты КНР, пишет «Чжунго жибао».

Ранее европейские и американские экономисты отмечали, что начавшаяся цепочка ослаблений юаня продлится до конца октября. За это время, по прогнозам специалистов, центральный паритетный курс должен был установится на отметке 6,7 юаня за доллар, однако последние тенденции говорят о том, что юань еще поборется с американской валютой и, возможно, закрепится на уровне 6,5 юаня за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 10 октября 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6273 юаня за доллар. Таким образом всего за один день китайская валюты отыграла у доллара США сразу 220 базисных пунктов, замедлив ослабление, начавшееся в конце сентября.

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