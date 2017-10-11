Власти Анапы незаконно сдавали пляжи в аренду

Анапа, Краснодарский край, , 07:52 — REGNUM На курорте Анапа управление муниципальным имуществом администрации города раздавало в аренду земельные участки на пляжах, нарушая закон. Факт неправомерных действий чиновников выявила краевая прокуратура в ходе очередной проверки, передаёт ИА REGNUM 10 октября.

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Как выяснилось, речь идёт о двух земельных участках общей площадью более 2,5 га. Их орган местного самоуправления предоставил в аренду на пять лет ООО «Виктория». А компания на правах арендатора ограничила доступ на эти пляжи для граждан.

Единственным основанием для передачи участков в аренду стало то, что на них были установлены навесы, принадлежащие обществу на праве собственности. Однако строения не были капитальными и в межсезонье демонтировались, что не давало права чиновникам сдавать земли в аренду без конкурса.

Прокуратура потребовала от управления расторгнуть договорные отношения, но на мировую чиновники не пошли. Дело дошло до суда. В Арбитражном суде Краснодарского края требования надзорного ведомства не удовлетворили. Управа на чиновников нашлась в вышестоящей судебной инстанции. Пятнадцатый арбитражный апелляционной суд, куда была подана апелляция, отменил ранее вынесенное решение и признал недействительными договоры аренды земли в границах пляжных территорий Черноморского побережья.

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Напомним, история с незаконной передачей пляжей в аренду имела место и в сентябре 2016 года. Тогда прокуратура в ходе проверки установила, что администрация Геленджика предоставила МУП «Пшада» десять земельных участков общей площадью более 2,5 га. Срок аренды составил 49 лет. Между тем эти земли находились в зоне пляжей и набережных, то есть были сформированы за счет территории общего пользования, доступ на которые должен быть беспрепятственным для граждан. Заключенный договор аренды давал право арендатору быть единственным пользователем этих участков, что противоречит правовому режиму земель общего пользования. Сделку прокуратуре удалось оспорить и признать недействительной через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, пытались закрыть проход для туристов или сделать его платным и некоторые отели или санатории, арендующие муниципальные пляжи в Сочи. Однако такие действия незаконны и влекут за собой административное наказание. Как заявлял ещё в начале курортного сезона мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов, все муниципальные пляжи в Сочи в 2017 году останутся в свободном доступе для горожан и гостей. Плату взимать за них не будут.

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