В Москве на создание бесплатного Wi-Fi потратят 830 млн рублей

Москва, , 07:47 — REGNUM Власти Москвы провели конкурс на создание сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.

По данным издания, речь идет о трех категориях сетей — на улицах, в московских домах культуры, а также в вузах, музеях и парках.

Так, провайдер «Престиж-интернет» (работает под брендом «Энфорта»), который выиграл конкурс на строительство 2 тыс. точек доступа на улице, получит двухлетний контракт на 333 млн рублей.

Организацией бесплатного Wi-Fi в домах культуры займется «Цифра один», входящая в группу «Алмател». На этот проект из бюджета столицы планируют направить до 348 млн рублей.

Отмечается, что «Вымпелком», МГТС и «Сетел» обеспечат бесплатный доступ в интернет в вузах, музеях и парках. Компании за эту работу получат 15,6 млн, 54,3 млн и 79 млн рублей соответственно.

Всего власти Москвы выплатят 830 млн рублей за два года бесплатного WiFi-доступа в общественных местах.