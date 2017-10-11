Якутск, , 07:21 — REGNUM Государственное регулирование использования криптовалют — необходимое условие для исключения различных рисков при их использовании. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя намерение внести в проект закона о легализации криптовалюты поправку об ограничении предельной суммы покупки токенов для физлиц и рекомендации Минфина РФ о необходимости регистрации майнеров.

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«Введение криптовалют в финансовое обращение страны — назревшее решение, — отметил эксперт, подчеркнув необходимость исключить риски при использовании этого платёжного способа. — Также необходимо страхование вкладов в криптовалюту, а государственное регулирование должно предотвращать создание финансовых пирамид на их основе».

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что ограничения по покупке криптовалюты физлицами определённой суммой связаны с возможностью их использования для отмывания денег и финансирования терроризма. Такие меры кандидат экономических наук считает необходимыми при введении в финансовое обращение в России криптовалют.

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Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент обсуждается предельная сумма ограничения суммы покупки токенов для физлиц в 600 тысяч рублей, но, по мнению главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, было бы лучше, если бы этой суммой было уже 100 тыс.

Вместе с тем, по информации газеты «Ведомости», майнинг могут разрешить лишь юрлицам и индивидуальным предпринимателям, таким образом в России намерены противостоять отмыванию доходов и финансированию терроризма.