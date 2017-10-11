Нефть продолжает восхождение

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти 10 октября завершились ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на Brent выросла на 2%, до $56,88.

Нефтяной рынок получил поддержку от ранних заявлений Саудовской Аравии сократить экспорт нефти в ноябре на 560 тыс. баррелей в сутки.

К этому можно также добавить благоприятную техническую картину. Покупателям удалось полностью восстановить потери, которые они понесли 6 октября перед выходными днями.

Сегодня, 11 октября, нефть торгуется в плюсе на 0,28%. Brent стоит 56,67 долларов за баррель. Покупателям открыта дорога к $57,25. Если они не смогут его пройти за сегодня, цена вернётся к уровню $55,60.

При закрытии дня выше $57,25, ожидается повышения котировок до $57,88, затем до $58,65.

В США 9 октября отмечался День Колумба, поэтому еженедельные отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США сдвинулись на 11 и 12 октября.

Напомним, 10 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,46%, до $55,79 за баррель, WTI — на 2,60%, до $51,23 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $52,93 за баррель.

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