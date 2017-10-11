СГК готова предоставить новую работу сокращаемым сотрудникам Рубцовской ТЭЦ

Рубцовск, Алтайский край, , 07:56 — REGNUM Сотрудники Рубцовской ТЭЦ, попавшие под сокращение в связи с выводом предприятия из схемы теплоснабжения города, получили предложение о трудоустройстве в Сибирской генерирующей компании (СГК). Специально для этого в минувшую пятницу для энергетиков провели ярмарку вакансий. Об этом сегодня, 11 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

Всего СГК готова принять на работу более 150 человек, тогда как уведомления о сокращении получил 301 сотрудник Рубцовской ТЭЦ. Но, как пояснили в городской службе занятости, помимо вакансий от энергетиков, на ярмарке была представлена информация о других предложениях от рубцовских работодателей.

Известно, что из общего числа предложенных вакансий 76 предполагали работу в Рубцовске, остальные — в Барнауле и других городах присутствия компании.

«На предприятиях СГК требуются ведущий инженер производственно-технического отдела, машинисты-обходчики в котельный цех, мастера, сварщики и слесари по обслуживанию тепловых сетей, электромонтеры и электрослесари, машинисты котельных, водители и прочие. Кроме того, компания готова трудоустроить 20 монтажников стальных и железобетонных конструкций 5-го и 6-го разрядов», — пояснили в СГК.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подтвердил, что энергохолдинг заинтересован в трудоустройстве специалистов, высвобождаемых с ТЭЦ.

«Причина проста — эти люди являются уже готовыми специалистами, обладающими определенным, необходимым нам, уровнем знаний и умений. После трудоустройства они будут иметь возможность повышать уровень своих компетенций, профессионально развиваться, проходить дополнительное обучение», — пояснил Игорь Лузанов.

Несмотря на то, что при подготовке к ярмарке вакансий сотрудники Центра занятости Рубцовска предварительно обзвонили и официально пригласили 115 человек (их данные имелись в базе данных учреждения), ознакомиться с вакансиями пришла лишь половина. По итогам собеседования выяснилось, что интерес к трудоустройству в СГК в текущее время или в перспективе проявили 29 человек. Ранее в СГК уже трудоустроились 10 бывших сотрудников Рубцовской ТЭЦ, 32 человека в настоящее время проходят процесс трудоустройства.

«Сегодня данные по вакансиям динамично меняются, так как сотрудники Рубцовской ТЭЦ продолжают ежедневно обращаться в кадровую службу СГК. Информацию о вакансиях в регионах присутствия СГК можно получить на официальном сайте компании www.sibgenco.ru в разделе «Карьера», — подчеркнули в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по модернизации системы теплоснабжения, который с конца 2016 года Сибирская генерирующая компания реализует в Рубцовске, не относится к категории выгодных. Срок его окупаемости произойдет в лучшем случае лет через 12. И тем не менее компания вкладывает в него немалые инвестиции (около 2 миллиардов собственных и заемных средств) и в короткий срок делает практически невозможное — объединяет тепловые сети в единый контур. Теперь город может обеспечивать теплом одна станция — Южная (ЮТС).

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