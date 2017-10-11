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СГК готова предоставить новую работу сокращаемым сотрудникам Рубцовской ТЭЦ

Экономика

Старая ТЭЦ, согласно схеме теплоснабжения города, будет выведена из эксплуатации

СГК готова предоставить новую работу сокращаемым сотрудникам Рубцовской ТЭЦ
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Модернизация Южной тепловой станции в Рубцовске — проект СГК

Рубцовск, Алтайский край, 11 октября 2017, 07:56 — REGNUM  Сотрудники Рубцовской ТЭЦ, попавшие под сокращение в связи с выводом предприятия из схемы теплоснабжения города, получили предложение о трудоустройстве в Сибирской генерирующей компании (СГК). Специально для этого в минувшую пятницу для энергетиков провели ярмарку вакансий. Об этом сегодня, 11 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

Всего СГК готова принять на работу более 150 человек, тогда как уведомления о сокращении получил 301 сотрудник Рубцовской ТЭЦ. Но, как пояснили в городской службе занятости, помимо вакансий от энергетиков, на ярмарке была представлена информация о других предложениях от рубцовских работодателей.

Известно, что из общего числа предложенных вакансий 76 предполагали работу в Рубцовске, остальные — в Барнауле и других городах присутствия компании.

«На предприятиях СГК требуются ведущий инженер производственно-технического отдела, машинисты-обходчики в котельный цех, мастера, сварщики и слесари по обслуживанию тепловых сетей, электромонтеры и электрослесари, машинисты котельных, водители и прочие. Кроме того, компания готова трудоустроить 20 монтажников стальных и железобетонных конструкций 5-го и 6-го разрядов», — пояснили в СГК.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подтвердил, что энергохолдинг заинтересован в трудоустройстве специалистов, высвобождаемых с ТЭЦ.

«Причина проста — эти люди являются уже готовыми специалистами, обладающими определенным, необходимым нам, уровнем знаний и умений. После трудоустройства они будут иметь возможность повышать уровень своих компетенций, профессионально развиваться, проходить дополнительное обучение», — пояснил Игорь Лузанов.

Несмотря на то, что при подготовке к ярмарке вакансий сотрудники Центра занятости Рубцовска предварительно обзвонили и официально пригласили 115 человек (их данные имелись в базе данных учреждения), ознакомиться с вакансиями пришла лишь половина. По итогам собеседования выяснилось, что интерес к трудоустройству в СГК в текущее время или в перспективе проявили 29 человек. Ранее в СГК уже трудоустроились 10 бывших сотрудников Рубцовской ТЭЦ, 32 человека в настоящее время проходят процесс трудоустройства.

«Сегодня данные по вакансиям динамично меняются, так как сотрудники Рубцовской ТЭЦ продолжают ежедневно обращаться в кадровую службу СГК. Информацию о вакансиях в регионах присутствия СГК можно получить на официальном сайте компании www.sibgenco.ru в разделе «Карьера», — подчеркнули в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по модернизации системы теплоснабжения, который с конца 2016 года Сибирская генерирующая компания реализует в Рубцовске, не относится к категории выгодных. Срок его окупаемости произойдет в лучшем случае лет через 12. И тем не менее компания вкладывает в него немалые инвестиции (около 2 миллиардов собственных и заемных средств) и в короткий срок делает практически невозможное — объединяет тепловые сети в единый контур. Теперь город может обеспечивать теплом одна станция — Южная (ЮТС).

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Тепловая энергетика