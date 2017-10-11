На проблемном Дарасунском руднике в Забайкалье сменился собственник

Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 06:23 — REGNUM В Забайкалье продолжаются проверки по заявлениям бывших сотрудников Дарасунского рудника на неправильно начисленный коэффициент трудового участия. В суд направлено 231 исковое заявление, 122 иска уже удовлетворены. Кроме того, после решения суда трудовая инспекция произведет перерасчет неправильно начисленной заработной платы в период вынужденного простоя предприятия.

По данным ГТРК «Чита», Дарасунский рудник передан новому собственнику, которым стало ООО «Урюмкан». Старательская артель представила краткосрочный план развития рудника, согласно которому в декабре планируется провести модернизацию шахты «Юго-западная».

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Ранее собственником было ООО «Дарасунский рудник», учрежденное «Южуралзолотом». Считая добычу золота на шахте нерентабельной, собственник планировал закрыть ее. Из-за кризиса на предприятии в этом году здесь неоднократно проходили акции протеста. Так, 17 мая 81 работник отказался покидать шахту. Они заявили, что им не выплачена заработная плата, а также требовали пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за апрель 2017 года. «Тушить» недовольство горняков приезжал даже полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Однако, как сообщало ИА REGNUM, его вмешательство не особенно помогло — в сентябре несколько десятков человек объявили голодовку, требуя погашения долгов по зарплате и выплат при сокращении. После возникшего резонанса на счета предприятия поступили деньги для погашения долгов. Правоохранительные органы начали проверку. Примечательно, что 30 июня мировой суд Тунгокоченского района уже признал виновным бывшего генерального директора ООО «Дарасунский рудник» Юрия Бусыгина в задержке зарплаты (апрель — май 2017 года) и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

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Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Расположено в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края.

В 2016 году ООО «Дарасунский рудник» входило в десятку крупнейших золотодобытчиков Забайкалья, компания добыла 300 кг металла.