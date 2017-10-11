Эффект «сарафанного радио»: в России удвоилось число дел о банкротствах

Москва, , 06:14 — REGNUM Число дел о банкротствах в России увеличилось без малого в два раза за последний год, 11 октября пишет газета «Известия».

Уточняется, что за последние полгода в России банкротами объявлены 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 79%», — пишет издание.

Уточняется, что в стране на сегодняшний день число потенциальных банкротов составляет порядка 660 тысяч. Речь идет о долгах в 500 тысяч рублей и просрочкой более 90 дней по одному кредиту.

Рост дел о банкротствах объясняется тем, что кредиторам в сложных экономических условиях деньги нужны быстро, и при этом получить их через процедуру банкротства проще, чем ждать от заемщиков.

С другой стороны, как сказал Артем Фролов, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», банкротство граждан начало превращаться из «бутиковой услуги в системный процесс».

«А у должников сработало «сарафанное радио» — они видят вокруг себя людей, которые уже успешно прошли через процедуру банкротств, — пояснил он. — Этим объясняется внушительный рост числа граждан, признанных несостоятельными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за время действия закона, дающего право российским гражданам признать себя банкротами, в арбитражный суд Якутии поступило 401 с заявлениями о финансовой несостоятельности.

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